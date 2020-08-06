Yaadannoo Hiriira Guddichaa fi qabsoo ummanni Oromoo amma keessa jiru.
Tamsaasni keenya kallattii eegaleera, dhiyaadhaa.
Yaadannoo Hiriira Guddichaa fi qabsoo ummanni Oromoo amma keessa jiru. marii Qeerroowwan biyya alaa jiraatan waliin.
Uggura Geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee guyyaa 3ffaa
የሽመልስ አብዲሳ የፍልስፍና መምህርና የአብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ ሽመልስ በይፋ ይቅርታ ይጠይቀን ብሏል። የዛሬ አመት የኢሬቻ አከባበር ላይ ያደረገውን ንግግር ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በተካሄደ የኦዲፒ የስድስት ወር ግምገማ አብይ ሽመልስን ክፉኛ አብጠልጥሎት ሽመልስ ይቅርታ ጠይቆ ነበር። ሀምሳ አምስት የማእከላዊ ኮሚቴ አባላት ፊት የጠየቀውን ይቅርታ አሁን በለጠ ሞላም እየሰማ በይፋ በድጋሚ ይቅርታ ማለት ሊኖርበት ነው ማለት ነው። አይ መከራ። ሽመልስ ትናንት ባደረገው ቃለ መጠይቅም ፈራ ተባ እያለም ቢሆን አምስት ጊዜ “ለመቶ ሃምሳ አመታት ስለነበረው መጥፎ ስርአት” ተናግሯል። የአማራ ብልፅግና ጽ/ቤት ሃላፊው አገኘው ተሻገር ተርጉማችሁ አምጡልኝ ብሏል። አብንም ትርጉም እየጠበቀ ነው። ይህን ቁጥር ደጋገምክ ብለው በድጋሚ ይቅርታ እንደማያስጠይቁት ተስፋ እናደርጋለን። የነዚህን ሃይሎች ዱላ የፈራው ሽመልስ የአሃዳዊ ዘውዳዊና የደርግ ስርአት አቀንቃኞችና ርዝራዦች በሚያስተዳድረው ክልል እንደፈለጉ እየፎለሉ የኦሮሞን ህዝብ ስም ሲያጠፉ አይቶ እንዳላየ እያለፈ አሁንም ኦነግ ሸኔ OMN ምናምን ይላል። Cundhuura ያለው ማን ነበር?! በፊንፊኔ በ125 ትምህርት ቤቶች የአፋን ኦሮሞ ትምህርት እንዲሰጥ አብይ እንዳዘዘ አድርጎ ያቀረበውም ከእውነት የራቀ ነው። ከላይ በጠቀስኩት የኦዲፒ የማእከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ አብይ የአፋን ኦሮሞ ትምህርት በሁሉም ትምህርት ቤቶች መሰጠቱ ከአዴፓ ጋር ያጋጨናል የሚል ስጋት እንዳለው ነበር የተናገረው። ባጠቃላይ ቃለ መጠይቁ በኦሮሚያ የአብይን ገፅታ ለመገንባት የተደረገ ያልተሳካ ሙከራ ነው።
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