Yaa warra PP Jijjiirama hin jirre faarsaa fi waamaa jirtan, otuma jettanii waan Abiy Jimaata darbe barreeffates hin dagatiinaa!!

በማንኛውም ጊዜ ጠንቃቃና ዝግጁ ሆኖ መገኘት የጠቢብነት መገለጫ ነው ፡፡ የምናውቀውንና የምናምነውን መተግበር ሲያቅተን ለምን ? ብለን መጠየቅ ይኖርብናል ፡፡ በከፍታ የሚኖር እኛነታችንን ከልዕልና ወደ ዝቅታ የሚገፋብንን አጋጣሚ በሌሊት ጨለማ እንደሚመጣ ውስጥ ዐዋቂ ሌባ መቁጠር ነው፡፡ በጨለማ ውስጥ አድብቶ ሀብታችንን ሊቀማ የሚመጣን ውስጥ ዐዋቂ ሌባ ጠመንጃ ታጥቀን አንመልሰውም ፡፡ ጩቤ ታጥቆ መጠበቅም ቢሆን ብዙም ከጉዳት አያድነንም፡፡ በጨለማ ከሚመጣ ውስጥ ዐዋቂ ሌባ በሚገባ መከላከል የምንችለው በአእምሯዊ ብርሃን ነው። አእምሯዊ ብርሃን ማለት ልቡና ነው። ልብ ማድረግ ማለት መረጃን መቀበል፣ ማሰላሰል፣ ማገናዘብና ባገናዘቡት ልክ መተግበር ነው። ጨለማ ሁሉ በብርሃን ይሸነፋል፡፡ ጥፋትም የሚሸነፈው በልቡና ነው። ጠንቃቃና ሥነ ምግባራዊ መሆን ከልቡና የሚገኝ ነው። ነገሮችን ልብ እንበል፤ ጊዜ ሰጥተን እናሰላስል፣ እንገንዘብ፣ከዚያም በተገነዘብነው ልክ እንተግብር፣ ባወቅነው ልክ እንኑር። ከስሜት ርቀን፣ በልቡና ተመርተን የሰውን ልጅ የማስተዋል ደረጃ በሚመጥን ምግባርና ሰብአዊነት የምንደምቅበት ፣ #ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ በአልማዝ የምናስጌጥበት ታሪካዊ ወቅት ላይ እንገኛለን። ወደታች ስንሄድ ጨለማ ነው። ወደ ላይ ስንሄድ ብርሃን። ወደ ላይ ወደ ዕውቀትና ምግባር ከፍታ እንሂድ። በብርሃንም መንገድ እንመላለስ፡፡

Yeroo kamittuu of eeggataafi qophee ta’anii argamuun ogummaa kan ibsudha. Kan beeknuufi kan amannu hojiirra oolchuu yoo dadhabnu, ‘maaliif?’ jennee gaafachuu qabna. Mudannoon eenyummaa keenya olkaafamee jiraatu gubbaa irraa gajjallaatti nu jalaa dhiibu akka hattuu keessa beekettii dukkanaan dhufuutti ilaaluu qabna. Hattuu keessa beekettii dukkana keessa lohee qabeenyaa keenya saamuu dhufu qawwee hidhannee hin deebifnu. Cuuphee hidhatanii eeguunis badaa kan miidhaa nu oolchu miti. Hattuu keessa beekettii dukkanaan dhufu sirriitti ofirraa ittisuu kan dandeenyu ifa sammuutiinidha. Ifa sammuu jechuun qalbii jechuudha. Qalbeeffachuu jechuun odeeffannoo fudhachuu, irratti deddeebisanii yaaduu, hubachuufi hamma hubatan immoo hojiirra oolchuudha. Dukkanni hundi ifaan ni injifatama. Badiinis kan injifatamu qalbiidhaani. Of eeggannoofi amalli gaarummaa kan argamu qalbii irraati. Waan ta’u haa qalbeeffannu; yeroo kenninee deddeebisnee haa yaadnu; haa hubannu; sana booda hammuma hubanne hojiirra haa oolchinu; hamma beeknummoo itti haa jiraannu. Wayita ammaa yeroo seena qabeessa miira irraa fagaannee, qalbiidhaan gaggeeffamnee gochaafi namummaa sadarkaa hubannoo dhala namaa gituun itti cululuqnu; #Itoophiyummaa immo almaaziidhaan yeroo itti faayessinu irratti argamna. Yoo gadi adeemne dukkanadha. Yoo ol adeemene ifa. Gara olii gara olka’iinsa beekumsaafi gochaatti haa deemnu. Daandii ifaa irras haa deddeebinu.

To stand ready and prepared at all times is a sign of wisdom. When we are unable to fulfill what we know and believe in, we need to ask ourselves why that is so. Situations that attempt to push down our higher selves need to be recognized for what they are – thieves that come to rob us under the blanket of darkness. We cannot draw a pistol at nor can we wait hands clutching a dagger for the thief we know, that comes under the cover of night. The only powerful defense is enlightenment. Being mindful of information we receive; to sift through, analyze and act according to the analysis.

Light always overcomes darkness in the same manner that mindfulness overcomes destruction. Let’s take time to pay attention, analyze and act according to our deeper analysis. May we live removed from emotionality; guided by mindfulness and drawing on levels of morality and humanity reflective of the human ability to to comprehend.

There is darkness the lower we go, whereas there is light the higher we go. Let us move towards higher levels of knowledge and behavior. And let us walk in the way of light.

via: Dábessá Gemelal



