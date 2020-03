Yaa Oromoo Maaltu ademaa Jiraa Oromiyaa keessatti?Rorro Guddaa!

Godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Roobii Magaalaa Katkatoo irraa namoonni Sagal butamuun Achi buuteen isaanii dhabamsiifamaniiru.

የኦነግ መግለጫ



ዛሬ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር /ኦነግ/ በሰጠው መግለጫ መንግሥት ያለግባብ የድርጅቱን አመራሮች እያንገላታና እያሰረ ነው ሲል አቤቱታ አሰምቷል። ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 21/2012 ዓ.ም የኦነግ አመራሮች ላይ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በፖሊስ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል ሲልም በመግለጫው አትቷል።

አምንስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለምቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች የኦነግ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አብዲ ረጋሳ የት እንዳሉ መንግሥት ማሳወቅ አለበት ብለዋል።

የኦሮምያ ክልል መንግሥት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው አቶ አብዲ ረጋሳ የት እንዳሉ ይታወቃል፤ በኦሮምያ ፖሊስ ኮሚሽን ቁጥጥር ሥር ይገኛሉ ብለዋል።

“በግምት ከንጋቱ 11:40 ፖሊሶች ወደ መኖርያ ግብያችን መምጣታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ የበር መደብደብ በመሰማቱና ፖሊሶች እንደሆኑ ስለተነገረንም ጭምር በር ለመክፈት ወረድን በሩን እንደከፈትንም በህይወቴ ያላየሁት ነገር ነበር የገጠመኝ አንደኛው ግንባሬ ላይ ሁለተኛው ጎኔ ላይ መሳርያ ደቀኑ እንደገና ከኃላዬ በነበሩት ጓዶቼ ላይም ተመሳሳይ ድርጊት ፈፅመዋል በጠቅላላ የፖሊሶቹ ብዛት ወደ 30 ይጠጋ ነበር።” የኦነግ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ዶክተር ሽጉጢ ከተናገሩት

“Dishonoring heroes, disrespecting stars, besmirching the people, belittling patience, discounting love for peace, denigrating resolve for our people, humiliating seniors, and promoting those who hated our identity!

I will find it hard to fathom peace and silence that follows such agony, unless one assumes comfort in bondage and misery. It never happened.

Difficult times are in the coming.” Dr Asfaw Beyene

Oromia: Kun Surafel Melaku dha. Otuu uleen loltoota Abiy isa hin argatiin, waanti hamaa Kun narra gaha jedhee yaadee hin beeku. Amma garuu waanti Oromoota biraa mudachaa jiru isa irras gaheera. Kana isumatu nuu seenessa.

“Guyyaa gaafa 03/03/20 akka sa’a Itoophiyaatti galgala sa’a 01:30 irratti bakka hojii kootii deebiyee, gaafan taaksii irraa buhee gara mana kootti deemu, booda kootiin konkolaataan Poolisii Oromiyaa duuba kootiin dhuftee cina koo dhaabbatte.

Kana booda Poolisoonni konkolaataa sana irra turan gara nama shanii kan tahan utaalanii konkolaataa sana irraa buhan. Sana booda osoo waan tokko nan gaafatiin, “eessa haadha kee deemta, mee shaneen kee amma siif haa gawu” jecha jedhu isaan keessaa tokko erga naan jedheen booda, hundi isaanii dullaa maagarsa akaakiltii fakkaatuun mataaf miila koo osoo hin jedhiin na dhaanan.

Kana booda, konkolaachisaan isaanii, dhiisaa ni gahaati, konkolaataa koraa nideemna jechuu isaa bakkan ciise ciisee dhagahuu beeka. Kana booda bakkan ciisetti nadhiisanii deemnan. Kana booda namootni na beekan na fuudhanii mana yaalaa nageessan. Guyyaa sana faana, guyyaa Hawwiinfaa reebaman faana torban lama keessatti siya sadiif reebichi wal fakkaatu narra gawuunsaa.” Dábessá Gemelal Godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Roobii Magaalaa Katkatoo irraa namoonni Sagal butamuun Achi buuteen isaanii dhabamsiifamaniiru. Kanneen Qabamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifaman:

1. Hirphaa Qananii Qonnaan Bulaa

2. Girmaa Baanuu Qonnaan Bulaa

3. Daani’eel Abarraa

4. Mangistuu Dabalaa

5. Tarreessaa Jiraa

6. Dhaabaa Baqqalaa fi kanneen biroo namoonni 3 kan ammaaf maqaan isaanii hin baramin achi buuteen isaanii dhabamsiifameera. Haaluma wal fakkaatuun Godinuma kana keessatti Ona Meettaa Roobii Magaalaadhuma Qaxqaxootti galgala keessa Waraanni Mootummaa Milishaa Gandaa ulee godhachuun mana ummaataa irra deemee ibiddaan gubaa jira. Akka kanaan mana Dargaggoo Oromoo Tarreessaa Addunyaatti waraanni mootummaa beenzila itti firfirsuun qabeenya guutuu waliin ibiddaan barbaseessaniiru. #Free Jaal Abdii Raggaasa #OLF Press Conference part 2 March 4,2020