Worri Bilxiginnaa ilman Oromoo Shanee jedhanii kan akka sareetti kara irratti ajjeesaa jiru!
…..የእነዚህ ሰዎች ችግር አቦ ዲንቁ ደያስ ከመሰሉህ ተሳስተሀል…….
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ልብ አድርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል የሆነው ወይንም / criminalize/ እየተደረገ ያለው እነሱ እንዳሉት ኦነግ አልያም ጀዋር፣እዝቅኤል፣ አቦ በቀለ ገርባ ሊመስለን ይችላል ግና ፈጽሞ አይደለም…
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ችግራቸው ኦሮሙማ ነው….
-ከትናንት ወዲያ ጄኔራል ታደሰ ብሩ፣ኮሎኔል ኃይሉ ረጋሣን ግድግዳ አስደግፈው በጥይት ሲደበድቡ፤ በመቶ አለቃ ማሞ መዘምር አንገት አለጥፋቱ ገመድ ሲከትቱ፣ ኦቦ.ኃይለማሪያም ገመዳ ህክምና ተከልክለው ሲሞቱ ፍርዱ በግለሰቦች ላይ (ግለሰቦቹን ለመጉዳት ) ይመስለን ይሆናል።ግና አይደለም።
ሀቁ ኦሮሙማ ላይ የተሰጠ ፍርድ ነው።
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ዛሬም እነ አቦ ዲንቁ ደያስ ላይ የተከፈተው ዘመቻ ግለሰብን ለመጉዳትና ለማሸማቀቅ ያነጣጠረ ከመሰለህ ተሳስተሀል፡፡ እየሆነ ያለው ግለሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ሳይሆን ዝም እንድንል፤ የህዝባችንን ግፍና lመከራ እንዳንጮህ በኦሮሙማ ላይ የተሸረበ ተንኮል ነው።
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አመቱን ሙሉ ያለማቋረጥ በመላው የኦሮሞ ተወላጆች ላይ በተለያየ ዘዴዎች መልክና ቅርጽ እየተቀያየረ የሚደረጉት ግድያዎች የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን ስናይ ግለሰብን ለማጥቃት ይምሰሉ እንጂ በፍጹም አቦ ዲንቁ ደያስን ፣ጀዋር መሀመድን ከመጥላት ሳይሆን ለነሱ ምኞትና ህልም በኦሮሙማ ተኮትኩቶ ያደገና ለኦሮሞ ተቆርቋሪ አንዳች ሰው መመልከት ማለት ትናንት አባቶቻቸው የሄዱበትን መንገድ ሊያጡ መሆኑ ነው።
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እነሱ እያሉ ያሉት ኦሮሞ መመራት ያለበት በታደሰ ብሩ እና ኤለሞ ቂልጡ አስተምህሮ ያደገ ኦሮሞ ሳይሆን አባቶቻቸው ጀግና ብለው የሾሟቸውና ኦሮሞን ለመስዋእትነት ያቀረቡላቸው የነ ጃገማ ኬሎ፣የነ ጎበና ዳጨው አዲስ ትውልድ እሮሞን እንዲመራላቸው ስለሚሹ ከግባቸው እስኪደርሱ(የኦሮሞን ሀይል ስልጣን ላይ ያለው እስኪቀጠቅጥላቸው) ተገዢው በመምሰል ይከተሉታል።
አዎ የነሱ ፍላጎት ስለ ኦሮሞና ኦሮሚያ ደንታ የሌለው፤ ኦሮሙማን ቀብሮ የጌቶቹን
ጌትነት የሚሰብክ፤ የራሱን ህዝብ ጠባብ፤ ፀረ ህዝብ፤ አሸባሪ ብሎ የሚያሸማቅቅን ፣አለፍ ካለም በጥይት አርጩሜ እየገረፈላቸው የኦሮሞን ህዝብ ጸጥ የሚያደርግላቸውን መሪ።
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.እነሱ የሚፈልጉትማ…… ኦሮሞ በመንደርና በሀይማኖት እየተኳረፈ፤ ከቻለም እየተታኮሰ፣ ሲፋጭ ማየት ነው። የኦሮሞን መከፋፈል፣ መነታረክ የሚፈልጉትም ያለ ምክንያት አይደለም።
የተከፋፈለ እና እርስ- በርሱ የሚናከስ ኦሮሞ፣ እራሱን በራሱ እያዳከመ እነሱ እንዳሻቸው እንዲያደርጉት አመቺ ሁኔታን ይፈጥርላቸዋል።
እሾህን በእሾህ ….
SHAWAA KAABA
#Dagam
Mucaan jiraata Goodina shawaa kaaba Aana dagam yammuu ta’u aanicharratti shaneeda jedhanii hidhaafi doorsisa adda addaa irratti taasifamaa ture dheeffudhaan gara Ollaa aanichaatti Darraa deeme hojii guyyaa hojjachaa ture torbee dura qaama poolisii humna addaatin qabameet reebicha guddaa waliin hidhan guyyaa har’aa naanno Magaalarraa xiqqoo fageessanii du’aasaa getanii argame.”
Godina Baalee aanaa diinshoo magaala Diinshootti Waraannii Mootummaa qeerro Saadiq H/Ibroo jedhamu eda halkan konkolaataa keessatti ajjeesan suuraan isaa akka asii gadiiti. Qeerroon Kun kanaan duras Ji’a tokkoo ol Hidhamee kan hiikameedha! Bilxiginnaan hanga Oromiyaa keessaa buqqaatutti du’aatiin fi hidhaan ilmaan oromoo hin dhaabbatu. Gadi baanee yoo hin falmanne bilisummaan manatti nuuf hin dhuftu.
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