Why are the Oromo Leaders being persecuted in their own Country? While Foreign Leaders are interfering in Ethiopia’s internal affairs ?
(SBO ONK. 14,2020) Magaalaa Jimmaatti ilmaan Oromoo hedduun hidhamanii akka jiran beekkamaadha.
isaan keessaa nama 21 kan ta’an irratti Abbaan Alangaa himata sobaa banee jira.
Henok Dejene
“በ Henok Dejene
በኩቡር ጃል ዳዎድ ኢብሳ ቤት የነበረን የሶስት ቀን እገታና የአንድ ቀን የፖሊስ ጣቢያ ቆይታችን!
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የኦነግ ሊቀመንበርነት ጃል ዳዎድ ኢብሳ መግለጫ በሚሰጥበት ቦታ ከ3 ከጓደኞቼ ጋር ተገኝተን ነበር። የሆነው ነገር እጅግ በጣም ያሳፍራል።መጀመሪያ የክብር ጃል ዳዎድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት ገና እንደደረስን ካሳቸው ቤት አጠገብ የአፍሪካ ፕሬዝዳንት መኖሪያ ግቢ አካባቢ ለጥበቃ የቆሙ የሚመስሉ የፌዴራል ፖሊሶች ተደርድረው ነበር።በቦታው አንጋፋ ሰዎችና የተለያዩ እንግዳዎች ተገኝተዋል።የሆነው ሆኖ ፕሮግራሙ ተጀመረ! ፕሮግራሙ እንደተጀመረ ሀያ ደቂቃ እንደሞላው የግቢው በር ተንኳኳ! በሩ እንደተከፈተ አራት የፌደራል ፖሊስ እና አንድ ሸሚዝ የለበሰ የደህንነት ሰው ግቢ ውስጥ ካልገባን ሲሉ ፤በሩን የከፈቱት ቄሮዎች የፍርድቤት ማዘዣ ካልያዛችሁ መግባት እንደማይችሉና ህጉም እንደማይፈቅድላቸው አስረዷቸው። ነገር ግን ቃል በቃል ወታደሮቹ የመለሱት መልስ ሊያውም በንቀትና በአማርኛ “ውስጥ ለመግባት የፍርድ ቤት ትእዛዝ አያስፈልገንም!” በማለት መሳሪያ አቀባብሎ ዞር በል! እያሉ ወታደሮቹ ግርግር ፈርጥረው ፕሮግራሙን ሲረብሹ ክቡር ጄል ዳዎድ ኢብሳ መግለጫ መስጠቱን አቋርጠው ወጥተው ሲያናግሯቸው በአንዴ ወታደሮቹ ስክን አሉ። ባህሪያቸው ለምን በአንድ ከያዙን ልቀቁኝ ወደ መስከን እንደተቀየረ አልገባኝም።
….ንግግር ተጀመረ! ወታደሮቹ እኛ የመጣነው ጋዜጠኞቹን ፈልገን ነው። እነሱን አሶጡልን አሉ! በትዛዛቸውም መሰረት ነገሮቹን ላለማባባስ ሲባል ጋዜጠኞቹ ወጡ ተያዙ፤ ቀጠሉና ፕሮግራሙ ላይ የነበሩትን ሰዎች ስም እንመዝግብ አሉ! ፕሮግራሙ ላይ ያሉትን መዘገቡ ለግዜው ማንም ከግቢው ወጥቶ እንዳይሄድ ከላይ የተሰጠን ትዛዝ ስላለ ማንም መግባት መውጣት አይችልም። ከግቢ የምትወጡት ትዛዙ በድጋሚ ከላይ ሲሰጠን ነው ተብለን ተቀምጠን። ሰዓታት አለፉ! ጠበቅን መጠበቅን የተለየ ነገር የለም እዛው ቤት አደርን።
በንጋታው በጠዋት ተጨማሪ ወታደሮች የጃል ዳዎድ ኢብሳ መኖሪያ ግቢ ከበው ይገኛሉ። እንግዶቹ አሁንም ድረስ እንደታገቱ ነው። ወደ ወስጥ ማንም አይገባም። ወደ ውጪም ማንም አይወጣም።
ከጠዋቱ አራት ስዓት ላይ የጃል ዳዎድ ኢብሳ እንግዶች ከግቢ ወጥተው መሄድ እንደሚችሉ ትዛዝ ከበላይ መጣ ተባለ። እንግዶቹም ከወጡ በኃላ በፖሊስ መኪና ልክ ወንጀል እንደሰራ ሰው ተጭነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ። በቤቱ ውስጥ የቀረነውም ላለመውጣት ወሰንን።
የእንግዶቹ እና የጋዜጠኞቹ መታስርና ከተለያዩ ከሀገር ውስጥ ሚዲያዎች አልፎ ወደ አለም አቀፍ Human rights ተቋማት ጉዳዩ ደረሰ። የሆነው ሆኖ በስንት ሙግት ወደ ማክሰኞ አመሻሻ ላይ ጋዜጠኞቹም የጃል ዳዎድ እንግዳዎቹም ከእስር ተለቀቁ። በንጋታው ዕሮብ እለት ጃል ዳዎድ ቤት ውስጥ ቀርተን የነበርን ሁሉ ከሁለት ቀን የጃል ዳዎድ ቤት እገታ በኋላ አንድ ቀን ፖሊስ ጣቢያ አሽተው አንገላተው ለቀቁን።
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በጃል ዳዎድ ቤት በነበርን ቆይታ አንድም እንከን ሳይገጥመን ሁሉነገር ተሟልቶልን ሳንጨናነቅ በክቡር ጄል ዳዎድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት በማሳላፋችን እጅግ በጣም ታላቅ ክብርና ደስታ ለታላቁ አንጋፋው የኦሮሞ ህዝብ ትግል አባት ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን።“
Waajjira ABO Gullallee
[SBO – Onkoloolessa 14,2020] Poolisootni baatilee sadiif Waajjira ABO GULLALLEEtti ramadamanii eegaa turan guyyaa kana gadhiisanii deeman.
Namoonni har’a ganamaa fi Kaleessa Mana HD-ABO Jaal Daawud Ibsaati Qabamanii turan martuu gadi lakkifamanii jiru.
(SBO ONKOLOOLESSA 14,2020)
Keessummoonni mana HD ABO Jaal Daawud Ibsaatti ugguramanii turan har’as akkuma kaleessaa mana mana keessanitti galuu dandeessu erga jedhamee qabanii mana hidhaa Ganda Nifaas Silk Soostanyaa Maazooriya Poolis Xaabiyaa jedhamuun beekkamutti guyyaa har’aa Onkoloolessa 14,2020 Geeffamanii turan Guyumma kana waaree booda gadi dhiifamaniiru. Namoonni kun lakkofsaan 15 ol ta’u.
Naannoon Mana Jireenyaa Jaal Daawud Ibsaa Kana fakkaata ture kaleessa.
Barataa Alamaayyoo Garbaa
Barataa Alamaayyoo Garbaa warra lubbuu kenne, hidhaa keessatti dhimma Oromoof lubbuu dhabe. Warra ijaarsa Qeerroof daandii lubbuun saaqe. FDGf dargaggootaaf fakkii ta’anii darban.
Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOn hogganamu akka salphaatti as hin geenye.
Kaayyoo Alamaayyoo Garbaa faa aarsaa lubbuu itti kafalan galma hin ga’in males itti dhihaatee jira. Isa hafe dhalootni iddoon gahuuf boqonnaa malee sossohaa jira. Akka galma gahus shakkiin hin jiru.
Qabsaawotni Oromoo kanneen akka barataa Alamaayyoo Garbaa faa lubbuu takkittii qaban bilisummaa Oromoof dabarsanii kennan hundi isaanii bara baraan ni yaadatamu! Oromoon isaan hin dagatu!
Source:
ABDOO KARRAYYUU MALKAA BUUNA ( Sirba irreechaa)
Keekiyyaa Badhaadhaa- Barraaq – New Ehiopian Oromo Music 2020(Official Video)
Breaking News.
Humni addaa Oromiyaa hedduun tibba kana hidhannoo guutuun WBO-tti dabalamaa jiraachuun dhagayamaa jira.
Ammalleen gara WBO kottaan dhaamsa kiyya!
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