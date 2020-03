Social Distancing! Kunis Harargee aanaa Kurfaa Calleetti walgahii Bilxiginnaan waamtee dha.

Akkaataa dhibeen kun itti tatamsa’u osoma quba qabanii ummata miskiina dhimmicha quba hin qabne tahe jedhanii akkasitti walitti dachaasanii teessisu. Mootummichi dhibee kana babal’isuu irraa dantaa qaba yoo jennu maqa balleessii kan isinitti fakkaate amma maal jettu laata?

Yaya Beshir

But seriously, this raises important qs about the nature of PP. Does it not function as a coherent entity? Is there no command-and-control at the top (defeating its ostensible purpose)? Or are these trainings sanctioned from 4Kilo in spite of the national ban on mass gatherings? https://t.co/RkiCglL5mR

