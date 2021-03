Waraanni Eertiraa dhumataa jira❗

Namni Ani wajjiin jiru kuni Eennu? Osoo Qabadhee isiniif dhiyaadhee Mee maal gaafattu? Mee Share godhaa Waliin gayaa ?page koo follow godhaa asirratti na eegaa!

From Chauvinists OROMO Phobia group & PP OROMO, #Daraartuu_Tulluu recieved Deposits to become another #TaddiosTantu and #ObangMeto . For what our Darrartuu??? Photo

Footages of houses ofWalloo Oromos,burnt down in Haxaayyee town by Amhara Sp Forces and local militia,targeted because of their ethnic& religiousidentities. #Stop_ethnic_cleansing_by_Amhara_forces ! #Oromoprotests @hrw @amnesty @antonioguterres @mbachelet @dfat @MarisePayne @AlboMP pic.twitter.com/aAQvSjs8pt

Yes, we’re still at it. We speak out. We resist. We stand for each other. And together, we will overcome. We shall prevail.#OperationRestoreDignity! pic.twitter.com/zZQbIVvo0d

— Tsegaye Ararssa (@RArarssa) March 28, 2021