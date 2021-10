Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Jimmaatti jajjabeewwan haaraa leenjisaa ture eebbisiisee jira.





ABOn kufaa ka’aa, garuu jira! ni jiraatas! Qabsootu kana qaba!

Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOn geggeeffamaa jiru bu’aa ba’ii hedduu keessa ba’ee wareegama qabsaawonni Oromoo qaqqaaliin kafalanii fi rakkoo fi gidiraa ummatni Oromoo bal’aan obsaa fi cichoominaan danda’een har’a ga’e. Ammas qabsoon kun duulli keessaa fi alaan itti heddummatus haala abdachiisaa fi ijoollee Oromoo, Qeerroo fi Qarree harka galee waan jiruuf shakkii tokko malee caalaatti guddachaa, dagaagaa fi humna ta’aa deema. Qeerroo fi Qaree miseensota ABO manni hidhaa fi rakkoon fedheyyuu akeeka dhaabbataniif irraa isaan hindhaabu!

Dubartiin kun Wallaggaa fira qabdi ta’ee hin beeku malee, Wallaggaan utuu maqaa hin dhahin oolte hin bultu.

”A picture is worth a thousand words!” #WBO

