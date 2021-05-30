wallaalummaa fi quufin maal nama hin goonee. Alaabaa kun Kan uummata (biyya) Amerikaa malee kan bulchiinsa Joe Biden miti.
Ethiopia: Huge anti-US rallies held across Ethiopia
Tigray General Tsadkan’s message to Eritrea through DW TV
‹‹ኢትዮጵያ በትግራይና በተጋሩ ላይ ዘምታለች፤ ባለሥልጣናቱ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ተደግሷል”ቢቢሲ !
Hoodhu bishaan kee jedhiin Abiniin
“ጥርስና ጥፍር ብቻ ያላቸው”
ተልባ ቢንጫጫ በአንድ ሙቀጫ!
የኮሎኔል አብይ አህመድ ቡድንና የአሃዳዉያን የመንግሥት ግዳጅ ሰልፍ የልጆች ጨዋታ ይመስል ነበር።
በሰልፉ ላይ በአብይ አህመድ ቀጥተኛ ትዕዛዝና በኢዜማ፣ የአማራ ብልጽግናና አብን የተዘጋጁት ባኔሮችና መፈክሮች አሜሪካን በማዉገዝና ብሎም በአሜሪካን ባንዲራ ላይ ያልተገባ ድርጊት በመፈጸም የሩሲያ፣ የቻይናና የቱርክን መሪዎች ምስል በማዉለብለብ የኮሎኔል መንግሥቱ ሃይለማርያም የአብዮት አደባባይ ላይ መፎከርና የአሃዳዉያኑን የተለመደዉ የፈሪ ሽላላ በማስተጋባት ነበር የተጠቃለለዉ።
የኮሎኔል መንግሥቱ የአብዮት አደባባይን ያነሳሁት በምክንያት ነዉ፤ ኮሎኔል መንግሥቱና የእሱ ዘመን አሃዳዉያንም ልክ እንደዛሬዎቹ በአሜሪካን መንግሥት ላይ ተቃዉሞ ሕዝቡን አስገድደዉ አብዮት አደባባዩ ላይ አስወጥተዉ ነበር። በወቅቱም ልክ እንደ ዛሬዉ የሩሲያን፣ የቻይናን፣ የኩባንና የምሥራቅ ጀርመንን አብዮትና መሪዎች በማዳነቅና የአሜሪካን መንግሥት በማዉገዝ፣ “የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም ይወደም!ብሮክራሲያዊ ካፒታሊዝም ይዉደም! ኢምፔሪያሊዝም የተነፈሰ ጎማ ነዉ! ሶሻሊዝም ይለምልም! ከጓድ ሊቀ መንበር መንግሥቱ ሃይለማርያም ጋር ወደ ፊት! የሚሉና የመሳሰሉ መፈክሮች ተስተጋብተዉ ነበር።
ያ ሁሉ አሜሪካን ማዉገዝና ባዶ ሽላላ፣ ማቅራራትና እነ ሩስያን፣ ቻይናን፣ ኩባንና ምሥራቅ ጀርመንን ማሞገስ ግን ሶቭየት ሕብረትንም ሆነ የበርሊንን ግንብ ከመፍረስ እንዳላዳነ ሁሉ ኮሎኔል መንግሥቱ ሃይለማርያምንና የደርግ ኢሰፓ አምባገነን መንግሥትን ከዉድቀትና መንኮታኮት አላዳነም። አላዳነም ብቻ ሳይሆን ኮሎኔል መንግሥቱ ሃይለማርያምን በነፍሱም ደርሶለት በሕይወትም ያዳነዉ የተወገዘዉ የአሜሪካን መንግሥት እንደነበር የታሪክን ትክክለኛ ገጽታ አንብበዉ የመረዳት አእምሮና ብቃት የሌላቸዉና በዛሬ የ21ኛ ምዕተ ዓመት የተክኖሎጂና አጠቃላይ ዕድገት እንኳን ኮምፒዩተር ቢኖራቸዉም የኮምፒዩተራቸዉ ሶፍትዌር ከሚኒሊክ ኋላቀር አስተሳሰብ በስተቀር ሌላ ማንበብ ያልቻለ የዋህ የፖለቲካ ደናቁርቶች የሚጠብቃቸዉ ዕድል ያዉ የኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያምና የደርግ ኢሰፓ ጽዋ መሆኑን ከወዲሁ ሊረዱ ይገባል።
የአሜሪካ መንግሥት እንደ እነሱ በአደባባይ ወጥቶ ባዶ ቀራርቶ በማስተጋባትና በፈሪ ሽላላ በመጀነን ሳይሆን በበሰለ ፖለቲካ እያሳሳቀ ሊጠራርጋቸዉ እንደሚችል እነሱም በልባቸዉ ያዉቁታል
ሞት ለአምባገነን ገዳዮችና ለጸረ ዲሞክራሲ አሃዳዉያን!
wallaalummaa fi quufin maal nama hin goonee. Alaabaa kun Kan uummata (biyya) Amerikaa malee kan bulchiinsa Joe Biden miti.
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