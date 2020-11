Wa’e Hacaaluu Al Jazeeraan bifa bareedaan akkanatti gaafi gaafata.

The bloodshed b/n your people is Haram. Why do you drain, Your resources; and destroy your country and the lives of each other በማለት የመኖች ጦርነት ውስጥ እንዳይገቡ ጨቅላው ይህንን ምክር ፅፎ ነበር .. እሱ ምን እያደረገ ነው? ነገርናችሁ እኮ ይህን ጭንቅላቱ ላይ አማኑኤል ሆስፒታል ካልተገነባ የበለጠ ሰቅጣጭ ነገር ውስጥ እንገባለን::

6 የቤተሰብ አባል ጨምሮ #43_ሰው መኪና ውስጥ የተጨፈጨፉ

በጥይት የተገደሉ 9 አጠቃላይ #52_ሞት ቁስለኛ #17_ሰው

እስካሁን ታግተው የደረሱበት ያልታወቁ #18_ሰው የደረሰኝ መረጃ ያሳያል ።

ከታች የምንመለከተው ከሞቱት ሴቶች ውስጥ ውስኖቹ ናቸው ።