Wa’e Hacaaluu Al Jazeeraan bifa bareedaan akkanatti gaafi gaafata.
The bloodshed b/n your people is Haram. Why do you drain, Your resources; and destroy your country and the lives of each other በማለት የመኖች ጦርነት ውስጥ እንዳይገቡ ጨቅላው ይህንን ምክር ፅፎ ነበር .. እሱ ምን እያደረገ ነው? ነገርናችሁ እኮ ይህን ጭንቅላቱ ላይ አማኑኤል ሆስፒታል ካልተገነባ የበለጠ ሰቅጣጭ ነገር ውስጥ እንገባለን::
6 የቤተሰብ አባል ጨምሮ #43_ሰው መኪና ውስጥ የተጨፈጨፉ
እስካሁን ታግተው የደረሱበት ያልታወቁ #18_ሰው
የደረሰኝ መረጃ ያሳያል ።
ከታች የምንመለከተው ከሞቱት ሴቶች ውስጥ ውስኖቹ ናቸው ።
የኢትዮጵያ ሚዲያዎችና ተቋማት ለብሔር እንጂ ለሚጠፋ ነፍስ እንደማያለቅሱ የትናት እልቂት በቂ ማረጋገጫ ነው !!! ተመስገን ገመቹ
በትላንትናዉ ዕለት ብቻ በመተከል የተጨፈጨፉ ሰዎች ቁጥር 52 ደርሷል። ስድስት ቤተሰቦች በአንድ ላይ ነዉ የተገደሉት።
ቄሱም ጭጭ ሚዲያዉም ጭጭ ብሏል። ምክንያቱም ሟቾች ኦሮሞዎች ስለሆኑ ነዉ። ሀገር ጠብቃለሁ ብሎ ቃል የገባዉ ሰራዊትም እርስት በማስመለስ ቢዚ ሆኗል።
Oromoota 52 Milishaan Amaaraan Ajjeefaman keessan muraasni Suuraan isaani kana. Yoo ati Hin iyyanee namni sitti dirmatu hinjiru. በቤንሻንጉል በአማራ ሚሊሺያ ከተጨፈጨፉት 52 ንፁሃን ኦሮሞ ውስጥ እነዚህ ይገኛሉ … ያሳዝናል
Wa’e Hacaaluu Al Jazeeraan bifa bareedaan akkanatti gaafi gaafata.
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