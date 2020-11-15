Wa’e Hacaaluu Al Jazeeraan bifa bareedaan akkanatti gaafi gaafata.

November 15, 2020

Wa’e Hacaaluu Al Jazeeraan bifa bareedaan akkanatti gaafi gaafata.

The bloodshed b/n your people is Haram. Why do you drain, Your resources; and destroy your country and the lives of each other በማለት የመኖች ጦርነት ውስጥ እንዳይገቡ ጨቅላው ይህንን ምክር ፅፎ ነበር .. እሱ ምን እያደረገ ነው? ነገርናችሁ እኮ ይህን ጭንቅላቱ ላይ አማኑኤል ሆስፒታል ካልተገነባ የበለጠ ሰቅጣጭ ነገር ውስጥ እንገባለን::

Azhar Kïa Abadir

6 የቤተሰብ አባል ጨምሮ #43_ሰው መኪና ውስጥ የተጨፈጨፉ
በጥይት የተገደሉ 9 አጠቃላይ #52_ሞት
ቁስለኛ #17_ሰው
እስካሁን ታግተው የደረሱበት ያልታወቁ #18_ሰው
የደረሰኝ መረጃ ያሳያል ።
ከታች የምንመለከተው ከሞቱት ሴቶች ውስጥ ውስኖቹ ናቸው ።
የኢትዮጵያ ሚዲያዎችና ተቋማት ለብሔር እንጂ ለሚጠፋ ነፍስ እንደማያለቅሱ የትናት እልቂት በቂ ማረጋገጫ ነው !!! ተመስገን ገመቹWestern Ethiopia
በትላንትናዉ ዕለት ብቻ በመተከል የተጨፈጨፉ ሰዎች ቁጥር 52 ደርሷል። ስድስት ቤተሰቦች በአንድ ላይ ነዉ የተገደሉት።
ቄሱም ጭጭ ሚዲያዉም ጭጭ ብሏል። ምክንያቱም ሟቾች ኦሮሞዎች ስለሆኑ ነዉ። ሀገር ጠብቃለሁ ብሎ ቃል የገባዉ ሰራዊትም እርስት በማስመለስ ቢዚ ሆኗል።

Oromoota 52 Milishaan Amaaraan Ajjeefaman keessan muraasni Suuraan isaani kana. Yoo ati Hin iyyanee namni sitti dirmatu hinjiru. በቤንሻንጉል በአማራ ሚሊሺያ ከተጨፈጨፉት 52 ንፁሃን ኦሮሞ ውስጥ እነዚህ ይገኛሉ … ያሳዝናል

Western Ethiopia
 
 
 
 
 

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