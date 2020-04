Waaqaa (God)-: Will help us to get out of this darkness.

የመንግስት ሃላፊዎች መንግስታዊ ተቋማትን ወክላችሁ መልዕክት ስታስተላልፉ ከሁሉም ሃይማኖቶች አካላዊ ርቀታችሁን በእኩል ደረጃ ጠብቁ። ይህ የጀዋር ምክር ነው። ከሃይማኖት መራቅ እንቸገራለን ካላቹ ደግሞ ለሁሉም ሃይማኖቶች እኩል መቅረብ ትገደዳላችሁ። ለምሳሌ በሚቀጥለው ኢሬቻ በዓል ኢትዮ ቴሌኮም ይሄን መልዕክት እንዲያስተላልፍልን እንጠብቃለን።

“As we all are passing through a difficult time we want to encourage you today to hope in the Waaqaa, His love, and what He has done for us through his Ayana. He will help us to get out of this darkness too.

Happy Irreechaa!

Ethio telecom”

Ayele Degaga

Muslims and Waaqefataas, have enough balancing power to neutralize these zealots and psychopaths now ruining the secular federation. Force the state to become truly secular and involve yourself to share the pie.

Biyya Oromiyaa

ኢትዮ ቴሌኮም ሲወቀስ የሰማው ጲጲ ፓርቲ ምን ታመጣላችሁ በሚል ቅላጼ ይኼን በኦፊሴላዊው ገጹ ለጥፏል፡፡ ብዙ ለመጻፍ ሙድም የለኝም፡፡ ሀገራችን ብዙ ብሎኖቿ ወላልቀዋል፡፡ Akemel Negash

Yookan amantii abbaa isaa fudhate Muslima hin taane, yookan sabatti bahe Waaqa isaa hin kabajne, Faranjii fi Nafxanyaati bahee ‘Yohaniis ra’ii’ jechaa laqalaqaa oola. Bara nama kanaatu COVID-19 fi Hawwaanisni biyya weerare. Nama abaaramaadha. Nama Waaqa hin beekne garuu akka nama amantii hordofutti kitaaba Faranjiirraa hiike laqalaqaa oolu.

Biyya Oromiyaa

Obbo Jawar ergaan Mummeen Ministeeraa kaleessa dabarse Kutaa Wangeela Yohaannis keessaa waraabame.

Adde Firiyootis luka Mummee Ministeeraa hordofuun erga baga ittiin isin gahee Kitaaba keessaa waraabdee as ergite.