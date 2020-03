Waan kaadireen PP miseensota ABO mooraa waraanaa keessatti barsiisaa turte dhaggeeffadhaa.





FIB: Dirree yaadaa (Bit.25.2020) finfinnee



Har’a Finfinnee keessaa Qeesonni Ixaanan CoronaVirus balleessaa oolan jedhan. Akkuma agartan kunimmoo konkolaataa keessaa balleessaa jira. Wallaalummaan kanaa olii eessa jira amma? Warra Muuxannoo qabu kana walitti qabanii Xaaliyaanitti erguu hin wayyuu?

UN Secretary-General Antonio Guterres on March 25 launches a 2-billion-U.S. dollar global humanitarian response plan to fight COVID-19 in some of the world’s most vulnerable countries.



Naannoon Amaaraa Wal Ga’iilee Gurguddaan Akka HIn Geggeeffamnee Ajaje

Naannoo Amaaraa keessatti har’aa qabee wal ga’iin gurguddaan kam iyyuu akka hin geggeessamne, bakkaawwan uummati yeroo kaan dhaqu martinuu akka cufaman gurmuun vaayiresii koronaa ittisuuf dhaabate beeksiseera.

Gurumuun komaand poostii itti aanaa bulchaa naannoo sanaa Dr. Faantaa Mandefroo hoogganamu kaleessa ibsa baaseen naannoo sana keessatti uggura hawaasummaa hedduu kan kaa’e ta’uu isaaf kunis yeroo hin murtaa’iniif akka ta’u beeksisee jira.

Guyyoota hanga tokko dura naannoo Amaaraa keessaa vaayiresiin kun keessatti argame jedhamuun kan shakkaman namoota ja’a keessaa 4 walaba ta’uu lama immoo ba’ii isaa eegaa kan jiru t’u waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee ture, kaleessa ibsa kenname irratti lamaanuu walaba ta’uun ibsameera.

From my family to yours, and to all the kids who’ve had to sacrifice their play dates with friends and didn’t get the March Break they’d hoped for, thank you for doing your part. We’re going to get through this together.