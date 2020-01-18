Waajjira Bilxiginnaa damee araat kiiloo!!!!

January 18, 2020

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Waajjira Bilxiginnaa damee araat kiiloo!!!!

የእየሱስ ክርስቶስ መስቀልም ነፍጠኛ ነው ሊሉት ነው ይሄ ነው የቀራቸው እነኝህን ስዎች የማላይበት የት ልሂድ ኢፍፍፍፍ

Waajjira bilxiginnaa damee araat kiiloo

#ኩ_ክላክስ_ክላን
ኩ ክላክስ ክላን አሜሪካን አገር ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ተመስርቶ በርካታ ጉዳቶችን ያደረሰ ሚስጢራዊ የጥላቻ ቡድን ነው:: ይህ ቡድን የነጭ ዘር ከሁሉ ዘሮች የሚበልጥ መሆኑን የሚያምንና አሜሪካን ከካቶሊኮች ከጣሊያኖች ከሩሲያውያን ከሉቲዌናውያንና ከጥቁሮች የፀዳች ለማድረግ በተጠቀሱት ቡድኖች ላይ ጥቃት የሚሰነዝር ነው::
በተለይም ዋነኞቹ ዒላማዎች ነፃ የወጡ ጥቁሮችና የፖለቲካ መሪዎቻቸው ነበሩ:: ክላኖች በፈፀሟቸው አሰቃቂ ግድያዎች ምክንያት በርካታ ጥቁር የፖለቲካ መሪዎች ከትግል ወደኃላ እንዲመለሱ እስከማድረግ ደርሰው ነበር::
በአገራችንም ካለፈው ዓመት ወዲህ እጅግ በተቀነባበረ መልኩ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚሰነዘረው የጥላቻ ዘመቻ የኩ ክላክስ ክላን መመስረትን ተከትሎ እንደሆነ እያየን ነው:: ባለፈው ዓመት ፊንፊኔ ውስጥ ኦሮሙማን ለመገዳደር እንደተቋቋመ የሚገልፀው ይህ ክላን ካገር ውጭ ቻፕተር በመመስረት የኦሮሞ መሪዎችን ለመግደል እስከመሞከር ደርሷል:: በሃገር ውስጥ ደግሞ በድሬዳዋ ሳተናው በሚል ስያሜ በአዳማ የናዝሬት ልጆች በተባለ መጠሪያ በቢሾፍቱና በዱከም በተለያየ ስም ተደራጅቶ ታጋዮችን የገደለ ሲሆን በቡራዩ ሙከራውን ማክሸፍ ተችሏል::
ክላኑ ጥላቻውን የሚያራግብበት ሁለት ዋነኛ የቴሌቭዥን ስርጭቶች ያለው ሲሆን በርካታ FM ሬድዮዎች እንዲሁም የህትመት ሚዲያዎች አሉት:: እነዚህ ሚዲያዎችም በኢትዮጵያ ውስጥ የአንድን ብሔር የበላይነትና የኦሮሞን እኩይነት የሚሰብኩ የጥላቻ ወናፎች በመሆን እያገለገሉ ናቸው::
ኩ ክላክስ ክላን በአሜሪካ መንግሥትና ነጮች ጭምር እንደአሽባሪ ስለሚቆጠር ተፅዕኗቸው እየቀነሰ መጥቶ እስከመክሰም ደርሷል:: በአገራችን ግን መንግሥትም ችላ ብሎት ተሞሽሮ ጫጉላ ሽርሽር ላይ ያለ ይመስላል::
የነቃ ክላን ግን እንዲሁ እንዳማረበት ያቆማል::
ለማንኛውም ከባለቤት ያወቀ ቡዳ ነው::
We say no to Ku Klux Klan
ኦቦ በቀለ ገርባ አንድ ወቅት ከተናገሩት,ከከተቡት !

Hawwii Daraaraa

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