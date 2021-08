Victory in every corner today! Our Siifan did it again in Tokyo! 10K meter gold medalist! You made your nation proud!

You are unstoppable! Congratulations Siifan keenya! Well done!

ሲፈን ሀሰን በ10ሺ እና 5ሺ ወርቅ በ1500 ነሀስ በማሸነፏ ብቻዋን በደረጃ ከኢትዮጵያ በላይ ተቀምጣለች። Proud !