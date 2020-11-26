Unbelievable! Berhanu Nega on the Tigray conflict!!-From: Newshour
What can be expected once the #Ethiopian Prime Minister’s #ultimatum for the T.P.L.F expires? Which way is the conflict in the #Tigray region headed?
William Davison from the Ethiopia International Crisis Group sheds light on the ongoing conflict in #Ethiopia.
Listen to Nega bellow!!
A News
የታሪካችን ጥቁር ጠባሳ የሆነው የማይካድራ ጭፍጨፋ ካላስተማረን ምን ሊያስተምረን ይችላል?
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ( # ኢዜማ ) አመራር እና አባላት በማይካድራ በተፈፀመው የብሄር ማንነትን መሰረት ያደረገ የንፁሃን ዜጎች ጭፍጨፋ የተሰማንን መሪሪ ሀዘን ለመግለፅ እንወዳለን።
በሀገራችን በህወሓት አመራርነት የተተገበረው የዘር ፓለቲካ መጨረሻው መልክ እየተለየ፣ ቋንቋ እየተሰማ፣ ሥም እየተጠየቀ እና መታወቂያ እየታየ መተራረድ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነበር። ብዙዎች ይህን እና ከዚህም ሊብስ የሚችለውን ግዜ በማሰብ ነበር ከጀመርነው የጥፋት መንገድ በግዜ እንድንወጣ ሲያሳስቡ የቆዩት። ዘርን መሰረት ያደረገ ፓለቲካ ማንም ይተግብረው ማን ትላንትም፣ ዛሬም ፣ ነገም አጥፊ ነው።
# ኢዜማ ከገባንበት አዙሪት መውጫው መንገድ የችግሩ ምንጭ የሆነውን የዘር ፓለቲካ ለአንዴና ለመጨረሻ ግዜ በማስወገድ ዜግነት ላይ ብቻ መሰረት ያደረገ ፓለቲካ መመስረት መሆኑን ያምናል። ለዚህም ይታገላል።
የኢዜማ አባላት እና አመራሮች በተደጋገሚ በሚፈጠሩ የንፁሃን ዜጎች ሞት ሀዘናችን ጥልቅና መራር ነው።
ለመላው ኢትዮጵያዊያን መፅናናትን እየተመኘን በዚህ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳታፊ የሆኑ ወንጀለኞች ሁሉ ከአገር ውስጥም ይሁን ውጪ ከየተደበቁበት ተይዘው ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን።
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