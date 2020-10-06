Ummatni Walayittaa mormii itti fufuun ibsame
[SBO – Onkoloolessa 06,2020] Mormiin ummata Walayittaa guyyaa lammaffaa qabateera jedhu maddeen.
ሰበር ዜና
በአሁኗ ሰአት በሶማሌ ክልል ደጋሀቡር ዞን ከባድ የህዝብ ተቃውሞ ተቀስቅሷል።
የአምባገነን መሪዎች ውርደት።
የአምባ ገኔን ና እውር የሆኑ መሪዎች እና ደጋፍዎቻቸው ምንጊዜም ብሆን እንደ ኃይለስላሴ ከርሰ መቃብራቸው እስክ ገቡ, እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፈርጥጠው ሀገር ለቀው እስከምጠፉ እና እንደ ሊብያው ጋዳፍ ለሽሽት የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ እስከም ገቡ እና እንደ ሱዳኑ አልበሽር ማንቁርቱ ተይዞ ከርቸሌ እስከም ወረወሩ ሰዐትና ደቅቃ ድረስ በውሸት ፕሮፖጋንዳቸው አለን አለን ማለታቸው እና በቀረችው ባላቸው ደካማ አቅማቸው ሁሉ በመጠቀም ሕዝብን ለመፍጀት የማያደርጉት ነገር የማይፈነቅሉት ድንጋይ አይኖርም። እስትንፋሳቸው እስከምቋረጥ ድረስ የመጨረሻ አቅማቸውን አሟጠው ይጠቀማሉ።
ለዝህም ነው በአሁኑ ጊዜ ብልጥጊና(ብልግና)ዎች የመጨረሻ ለእልፈቴ ነፍሳቸው እየተፈራገጡ ያሉት።
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