Ummatni Walaayitaa Mootummaa Naannoo Hundeeffachuuf Mirga qaba!!

June 25, 2020

Ummatni Walaayitaa Mootummaa Naannoo Hundeeffachuuf Mirga qaba

125 ዓመት

የዎላይታ ሕዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ 125 ዓመት ሆኖታል ሲባል አንዳንዶች ግራ ሲጋቡ አያለሁ::
በርግጥ ይህ የዎላይታን ሕዝብ የኃላ ታሪክ ካለማወቀ ይመነጫል::ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት::
ሕዝቦች በጋራ የገነቧት::በአንድነት የተዋደቁላት::ይህን እውነታ የሚክዱ ሰዎች ቅዠታሞች ናቸው::የጭፍለቃ ቅዠታቸውን ማራመድ የሚፈልጉ::ዎላይታ ላለፉት 125 ዓመታት ለዚህ አስተሳሰብ ሰለባ ከነበሩ ሕዝቦች አንዱ ነው::

በ1887(ዎላይታ በምንሊክ ጦር ከተሸነፈ በኃላ)ይህ
ሕዝብ በጭቆና ሰንሰለት መጠፍነጉን የተረዳው አንድ ሀጤሮ ሀኒቼ የሚባል የዎላይታ ገበሬዎች ነፃ አውጪ በ1888 ዓ.ም አመፅ አሰነስቶ ነበር::ሀኒቼ በወቅቱ ከሸዋ በቀጥታ በሚላኩ እንደራሴዎች ምክንያት ሕዝቡ በማንነቱ ሲሸማቀቅ በማየቱና መብቱ ሲረገጥ፣ሲታፈን በማስተዋሉ አመፅ ስላስነሳ በማዕከላዊ መንግስት ተይዞ ወደ ግዞት በሄደበት ተሰቃይቶ በመሞቱ እዛው እንጦጦ ተራራ ጫፍ ላይ ተቀብሯል::ንጉስ ጦናን
ተከትሎ የተሰዋው ሀጤሮ ሀኒቼ የሚባል የገበሬዎች ነፃ አውጪ ታጋይ ነበር::ሀኒቼ ዎላይታ በራሱ ሰዎች መተዳደር አለበት ሲል ከዛሬ 125 ዓመት በፊት ታሪክ ሰርቶ አልፏል::

ዎላይታ በእነዚህ ሁሉ ዓመታት በተለያዩ ጊዜያቶች
ይህን ጥያቄ በተለያየ መልኩ ሲጠይቅ መቷል:: ለሀገር ግንባታ ትልቅ ዋጋ ከፍሏል::ቢሆንም በሚታዩና በማይታዩ ስውር በትሮች ሲገረፍ ኖሯል::እነዚህ ስውር በትሮች ሕዝቡን አሽመድምደውታል::ውሃ ሲጠየቅ ወተት የሚያቀርበውን አርሶ አደር አደይቶታል::በቀን
ሁለቴ እንኳን እንዳይበላ አድርጎታል::ማህበረሰቡ
በቀዬው ሰርቶ በልፅጎ እንዳይኖር ተጭኖታል:: ባህሉን፣ ታሪኩንና ቋንቋን እንዳያሳድግ በተቃራኒው ደግሞ በማንነቱ እንዲሸማቀቅ፣ ማንነቱን እንዳያቅ ተደርጓል::
ለዚህ ሁሉ መነሻው የተዘረጋው አስተዳደራዊ መዋቅርነው:: አሁን የዎላይታ ሕዝብ ጥያቄ አንድና አንድ ነው-ማንነቴን መልስ::የተነጠኩትን ራስን በራስ የማስተዳደር መብቴን ስጠኝ ነው::

ስለዚህ የፌደራል መንግስት አሁንም የመጨፍለቅና የመጨቆን አባዜ ካልተጠናወተው በስተቀር እኔ አውቅልሃለሁ ጊዜ ማክተሙን መረዳት አለበት::የሕዝብ ጥያቄን ሳይመልስ ይሄን ሕዝብ በምንም ማስተባበር አይችልም::ያኔ ሀኒቼ ከ125 ዓመት በፊት የጀመረው ጥያቄ ከዚህ ትውልድ እንደማያልፍ ማወቅ ያስፈልጋል:

Oromoon waan barbaadu beeka: Bilisummaa dha.

 

BEEKSISA

#Gaaddisa-dhugaa:
Gaaffii fi deebii Abukaatoo Miseensa Shanee Gumii GS-ABO Jaal Abdii Raggaasaa kan ta’an Dr. Tokkummaa Dhaabaa Waliin Taasifame

Yeroo Dhiyootti EeggadhaaGaaddisa-Dhugaa

”Kaayyoonkoo Beeta Israa’eelota gara biyya isaaniitti deebisuudha”
Dhalattuu Itoophiyaafi miseensa kaabinee gurraattii jalqabaa Israa’eel, Piniinaa Taamaanoo-Shaataa.

Seenaan dubartii falmattuu mirga namoomaafi haadha seeraa kun maal akka ta’e,
viidiyoo gabaabduu kanarraa hubadhaa.

Odeessa dabalataaf bbc.com/afaanoromoo daawwadhaa.

QK- June 24th sagantaan kan irrati xiyyeeyfate oromootu oromo ajeesaa jira moo diina?

Qophii Kaayyoo -QK

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