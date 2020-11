Ummata keenya Naannoo Beenshaangulgumuuz Godina Matakkaal keeysa jiraatan irratti Duguuggaa Sanyummaa/Murruqqiitu geggeeyfamaa jira. Suuraan gaditti argitankun warra Liyyuu Hayiliin Gumuuzii fixeedha.

Tulluu Hiyyeessaa

Dozens (52?) killed in Metekel after authorities disarmed locals. I don’t think the unconstitutional mafia will denounce the killings. Rest in power!

The result of civil war!! Abush destroyed our country! Look in 24 hours! What about in a week!!? So many!