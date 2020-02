Today, Wolayta Sodo is hosting outstanding politicians in Ethiopia, Professor Merera Gudina and Professor Beyene Petros.

They are discussing up on the agenda of Ethiopian Social Democratic Party in Wolayta Gutara. Wolayta people are fighting for constitutional rights of establishing own regional states and these distinguished professors are indicating their support to Wolayta’s cause.

Wolayta Sodo is open to all competing political parties and Wolayta people know clearly who is doing what. #Wolayta Regional State!!!!!

“በክልል የመደራጀት ጥያቄ የመላዉ ዎላይታ ሕዝብ ፍላጎቱ እስከሆነ በሕገመንግሥቱ መሠረት ሕዝቤ ውሳኔ መደራጀት እንዳለበት ኢሶዴፓ/መድረክ ያምናል” ኘሮፌሰር መራራ ጉዲና እና ፕሮፌሰር በዬነ ጴጥሮስ በዎላይታ ጉተራ ለተሰበሰበው ህዝብ ከተናገሩት

#ወክመ

Filannoo Dura Dhimmi Nagaa fi Tasgabbii Biyyaa Furmaata Argachuu Qaba, Jedha MEDREK

Faayilii -hooggantoota MEDREK keessaa ammi tokko yeroo ibsa kennan

Gamtaan paartiilee morkattootaa – Waltajjiin Tokkummaa Federaalawaa Dimokiratawaa Itiyoophiyaa yokaan MEDIREK filannoon biyyattii keessatti geggeessamuu dura nagaa fi tasgabbiin biyyattii furmata argachuu qaba, jedhe.

Dura-taa’aan paartichaa pirofeesar Maraaraa Guddinaa, MEDREK dhimmoota yeroo ammaa biyyattii keessatti mul’atan irratti ejjannoo qabu ibsee jira, jedhu. Caqasaa