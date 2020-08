TIGRAY REGIONAL ELECTION COMMISSION has officially announced the date for the Tigray election as 9 September 2020.

እንደሚታወቀው 6ኛው ዙር የትግራይ ክልል ምክር ቤት አባላት ምርጫ ኮቪድ 19ን እየተከላከልን በሕገ መንግስቱ መሰረት እንድሚካሄድ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ውሳኔ ማስተላለፉ፣ በውሳኔው መሰረት የህግ ማእቀፎች አፅድቆና ኮሚሽን አቋቁሞ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተገብቷል። የምርጫው የሚወዳደሩ የፖለቲካ ድርጅቶችም የምረጡን ቅስቀሳ ጀምረዋል።

ይሁን እንጂ ጠላቶቻችን የትግራይ ክልል ምርጫ ተራዝመዋል የሚል በማህበራዊ ሚድያ የተሰራጨው ወሬ ከእውነት የራቀና የትግራይ ህዝብ ለማደናገር ሆን ተብሎ የተደረገ መሆኑን የትግራይ ክልል ምክር ቤት አስታወቀ፡፡

ነሃሴ 09/2012 ዓ.ም

Dimtsi Weyane አማርኛ

There seems slight postponement as initially planned, the election was to be held at the end of August. It is not clear if this is a retreat or is it an opportunity for negotiations? !!

What are your thoughts on this new development? SR News

አማርኛ ዜና – መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም የትግራይ ክልል ምርጫ ኮምሽን ኮምሽነር፣ በወቅታዊ የምርጫ ዝግጅነት የተደረገ ቆይታ። ነሃሴ 09/2012 ዓም