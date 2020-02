“This leader of the neo-nafxanya state tells us why the Oromo people should learn Amharic. But he does not tell us why the Amhara people should learn Afaan Oromoo. In the name of the Ethiopian unity, he wants to dissolve the Oromo culture, language, and history. He is a very dangerous man for the survival of Oromo peoplehood and liberation. I earnestly advise my people to stand together and remove him from power and prepare themselves to establish their own state and army before it is too late. He has openly declared his political manifesto of rebuilding the dying state on the blood and bones of Oromo heroes and heroines.”

Asafa Jalata





Dr Abiy Ahmed interview with Amhara TV



Dhaadannoo Dr Abiy sodaa KFOtif fi Haasa Jawar Mohammed

Abiy is so annoying!!!Afaan Baales Tahee Afaan Gujii Hin Jiru Kan Jiru Afaan Oromoti! https://t.co/vPdD7atEej pic.twitter.com/C20AoSRtv1 — Kichuu (@kichuu24) February 4, 2020

OMN: Simannaa Jila KFO Diinshootti (Guraandhala 05, 2020)

Khkhk Simaana Abiyyi . Godina Baaleetti ummanni aanaalee sadirraa walitti funaanamee Cundhuura simachuuf bahe haganuma. Kanayyuu walitti funaannachuuf maallaqa guddaa baasani. Kun jiraatti du’uu dha. Gaafa ummanni akkasitti si jibbe ija ummataa duraa fagaattee dhabama ta’uu siif wayya. OPDO akkanatti tufamtetu hundeen koo Oromiyaa dha jetti. Successful suicide!

#Yaya_beshir. ================ ========Hattuu leebaa qabaa reebaa!

Ija ashaboon dhiqatanii suuraa ummata deeggarsa warra KFOf bahe dheengaddaa akka kan ofiitti maxxanfachuun salphina irratti salphina fe’atan.

#ODUU_AMMEE!! Baaleetti Mormii guddaan Abiyyi, Shimalis Mudateera!

Yeroo amma Qeerroo Baalee Fincila guddaa Lafa shochoosu dhooseera!

#Dhaadanno,

1. Keeyyanni 39 hatattamaan Hojii irra nu ooluu qaba,

2. Abiy gantuudha, Abiy Shiftaadha Wallagga, Gujii, Boorana, Walloo Command post seeraa alaattin ummata Oromoo Oromoo duguugaa Baaleetti Piroojiktii eebbisuun hin danda’amu hatattamaa Baalee gadi dhiisaa nurra bahaa,

3. Gaaffiin ummata Baalee Dhagaa Bu’uraa dhaabuu mitti, Gaaffiin keenya Gaaffii Mirga Abbaa biyyummaatti gaaffi Finfinnee, gaaffii Dirree Dhawaa, Harar, Gaaffii walloo, Gaaffii Raayyaa, Gaaffii Command post Wallagga, Gujii, Boorana irraa hatattamaan kaafamuu qabaadha,

4. Gujii, Boorana, Wallagga, Walloo Oromoo fixa Baalee misoomsina jachuun hin danda’amu kun safuudha,

5. Garee Bilxiginnafi Abiyyi Ahmed Ali hatattamaan Aangoo gadi dhiisuun Lubbuu Oromoo fixeef seeraan gaafatamu qaba,

6. Abiy Ahmed qoosaa dhiisi ABO, KFO, PBO, JAWAR, Jaal Marroo Jaal Bobbaasa Jaal Sanyiin Jaal Goollichaa Jalaa karaa gadi dhiisi,

7. Down Down Abiy, Down Down Nafxega, Down Down PP, DOWN DOWN Bilxiginna, Down Down Shimalis, Down Down Ethiopia…fi kkf.

Sagalee Qeerroo Oromiyaa Baalee irraa!

Qeerroo Baalee Sanyii Waaqoo, Sanyii Husseen bunee Seenaa hojjattanii Galatoomaa.

Qeerroo fi Qarreen Baalee dhumaatii wallaggaaf sagalee isaanii dhageesisaa jiru.

Oromoon tokko Oromiyaanis tokko. Hidda malee xannachi hin dhiigu.

Osoo Oromoon waliif dirmate barataan yuuniversitii eebbifamuuf jiru dismissed hin tahu ture.

Daa’imaa fi haati wal cinaatti hin ajjeefaman turan.

Mirgaan Galii Jawar

Mirgaan Galii Jawwiyyoo Nagaan Galii👌❤️