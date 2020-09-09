This is OLF Advisor, Dr Shigut Gelata, who has been suffered in Ethiopian prison without a crime.
ከባድ መረጃ: “ድምፃዊ ሃጫሉን በመግደል በቀጥታ በተሳተፉ ተጠርጣሪዎች ጥላሁን ያሚና ላምሮት ከማል፣ አብዲ ዓለምአየሁና ከበደ ገመቹ ላይ እስከ ሐሙስ ጳጉሜ 5 ቀን 2012 ዓ.ም. ክስ ይዘጋጃል፡፡ በወንጀሉ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባላቸው አብይ አህመድ እና አንዳርጋቸዉ ፅጌ ላይ ግን እስከምቀጥለዉ ዓመት ምንም ዓይነት ክስ አይመሰረትም፡፡
ይህችን አንብቧት; ለወገንም አድርሷት
ከኬኛ
ትላንት እና ዛሬ (03-04/13/12) ፍላሚንጎ በሚገኘው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ከትንንሽ እስከ ትላልቅ የመኪና ጋገታ ሲርመሰመስ ነው የዋለው፡፡ ምክንያቱን ማወቅ አልተቻላም፡፡
የመቋሌ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት እንደዚህ አልተጨናነቃም ይመስለኛል፡፡ ሁኔታውን እንደተረዳው በጣም አስገራሚ ነገር ኢትዮጵያ በዚህ ሦስት ሳምንታት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የምርጫ ሂደትን ለማስጀመር ጥድፍያ ላይ መሆኗን ነው፡፡
በሌላ መልኩ ከ03/01/13 ዓ.ም ጀምሮ ትላልቅ የሚባሉ የብልጽግና ካድሬ ወደ ስልጠና ይገባሉ ተብሎዋል፡፡ የስልጠናው ይዘት ስለምርጫ ጉዳይ መሆኑን እና በኦሮሚያ የትኛውም ተፎካካሪ ፓርቲ ማሸነፍ የለበትም እያሉ ነው፡፡ መገደል ያለበት እና መታሰር ያለበት ተደርጎል፡፡ አሁንም የቀራ ካለ ቶሎ ማጽዳት እና አጃቢ ፓርቲዎች በገንዘብ ኃይል ለማሰለፍ መጀመር አለበት ብሎዋል፡፡
Kun Dr Shigux Geletaa akka mana hidhaa irraa bahee ti; Dr Shigux Adoolessa 3 bara 2020 Finfinnee keessaa qabamee hidhamee ture. Dr Shigux mana hidhaa Abiy Ahmad keessatti wabii dhorkamee dararamaa ture. Suuraan kunis akka hidhaa keessaa baheen kan kaafamee dha. Beektotaa fi hoggantoota siayasaa Oromoo akkanatti amna hidhgaa keessatti dararuun kun guyyaan dhumatu fagoo miti. Dr Shigux, baga nagaan baate!
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This is OLF Advisor, Dr Shigut Gelata, who has been suffered in Ethiopian prison without a crime. He was arrested by Ethiopian security forces without a court order on 3 July 2020 in Finfinne. Reports indicate that Dr Shigut is doing well and greeting his fellow Oromo people.
“5 ቢልዮን ችግኝ የአሜርካ መንግስት ልትከል ቢል አይችልም፡፡ እኛ ግን አድርገነዋል……ችግኝ በመትከላችን ጠፍቶ የነበረው ሀረማያ ሐይቅ ሞልቷል፡፡” “7ኛው ንጉስ” ይህ ሰው ግን ቁጥር ያውቃል?
5 ቢልዮን ችግኝ ለመትከል በየቀኑ ቢያንስ ከ13 ሚልዮን በላይ ችግኞች ለ365 ቀናት መትከል ይጠይቃል፡፡ ወይም 110 ሚልዮን የኢትዮጵያ ህዝብ (ህጻናት እና አዛውንትን ጨምሮ) እያንዳንዳቸው 45 ችግኝ መትከል ይጠበቅባቸዋል፡፡
እንደሚታወቀው በኮሮና ሳቢያ ሰዉ እንቅስቃሴው ተገድቦ ነበር፡፡ To give the devil his due አብቹ ብቻ ነው ብዙ ግዜ ችግኝ ሲተክልና ፎቶ ሲነሳ ያየነው፡፡ 45 አይደለም 5 ችግኝ ተክያለው የሚል እጁን ያውጣ
ስለ ሀረማያ ሐይቅ እና የአሜሪካ አለመቻል no comment እናንተው ፍረዱ ብሎ ማለፍ ይሻላል፡፡ ትንሽ ቆይቶ ብልጽግና ላመጣ አምላክ በህልም አሳይቶኛል ወይም የተቀባሁ መሲህ ነኝ የማይልበት ምክንያት የለም
ብልጽግና ብልግና ፓርቲ የተባለው በአቅም ማነስ ብቻ አይደለም እንድህ አይነት አይን ያወጣ ውሸት ለመዋሸት ፊታቸውን በሽንት ታጥበው የሚመጡ በመሆናቸውም ጭምር ነው!
የአብይ መንግስት በትግራይ የሚደረገዉን ምርጫ ለማስቀረት የተጠቀመባቸዉ የማስፈራሪያ ሃረጎች:
ካንድ ወር በፊት:
ምርጫዉ በምንም ተኣምር አይካሄድም
ካንድ ሳምንት በፊት:
ምርጫው ህገ ወጥ ነው
ካንድ ቀን በፊት:
ምርጫዉ የ ጨረቃ ምርጫ ስለሆነ ንቀን ትተናል
OMN: Haala yerooratti Turtii Artist Ilfinasha Qannoo waliin (Ful 9, 2020)
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