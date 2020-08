This is Awaday, East Oromia! 10 yrs old Nayili Ibsa has been killed by Abiy security forces.

Hiriira mormii Sirna Nafxanyaa Abiyot Itti Finciluf Godhamee Annaa Harmayaa Aradda Qeeransaa Kana Fakkata Buli Qeerroo

Jennan jenne malee dur qeerroo har’a polisiidha!

Hadha Bilxiginnaa Godinaa Jimmaa ni marattee se’a faayidaa dhufaan guutamanii gamaafi gamana nuti iyyaa jirti gurbnan kuniis immoo maallaqa maqaa gargaarsa Abiy jedhuufi haadha iyyeessa gargaara jedhu wolitti qabun nama tokko midhaan kiiloo tokko raabse suuraalee kumatamaan maxxansaa oola isa kan immoo faayidaa dhufaaf itti fayyadamee yeroo inni mataa irraa bahu gadii bahe nuti Afaan banuu jalqabe .

Mootummaa kufuuf deemaa jiru kana dhaabachuun isiin hin fayyaduu waan kana of qusadhuu ilmoolee kee guddifadhu kanaan boodaa maqaa Qeeroo ijoollee Jimmaan inni daldalaa abadan gaggeessitan hin jiru.

Inni isiin Jimmaan akka waan dhaala abbaa keessanitti itti fayyadamtan abadan hin jiru.

Arsii lixaa #Kofalee Biyya #diinaaf hin jilbeeffanne.

ሰባተኛው ንጉስ በቀጣይ አመት።

#FreeOromia #OromoProtests

So painful

This is Awaday, East Oromia! 10 yrs old Nayili Ibsa has been killed by Abiy security forces. The protesters continue to voice their grievances while holding her dead body!!

Awwaday Ganda shariifaa Daa’ima maqaan ishee Naayilii Ibsaa jedhamtu umrii 10 Raayyaan ittisa biyyaa rasasaan rukkutee Ajjeesee jira

#Asaboot, Eastern Oromia mass killings