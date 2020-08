There is no rule of law in Ethiopia !!

Hoggantootaafi miseensota Adda bilisummaa Oromoo(ABO) mana hidhaa kiiloo jaha ykn waajira OPDO durii keessatti hidhamanii jiran namoota 44 kanneen armaan gadiiti.

1. Jaal Abdii Raggaasaa

2. Jaal Mikaa’el Booran

3. Dr Shuggux Galataa

4. kolonel Gammachuu Ayyaanaa

5.Kennasaa Ayyaanaa

6.Lammii Beenyaa

7.Daawwit Abdataa

8.Caaltuu Taakkalaa

9.Obsaa Abdiisaa

10.Abdulgaafar Umar kadir

11.Caalaa Taammiruu

12.Profesar Adoolaa Culuqqee

13.Annisaa Addisuu Getaachoo

14.Milkeessaa Waaqjiraa

15.Dhaabaa Wayyumaa Bultoo

16.Mohammad Surur

17.Miidhaksaa Fiixee

18.Baqqalaa Abdataa

19.Baqqalaa Damisee

20.Addunyaa Dibaabaa

21.Abboomaa Baqqalaa

22.Cannaqaa Alamuu

23.Biraanuu Dhaabaa

24.Lammaa Baqqalaa

25.Boruu Baqqaanaa

26.Mootummaa (Biraanuu Taakkalaa)

27.Mul’ataa Haata’uu

28.Damisee(Tulluu Bantii)

29.Bilisaa Dirribaa

30.Amaanu’eel Malkaamuu

31.Eeliyaas Tasfaayee

32.Kamaal Hundeessaa

33.Botee Tolchaa

34.Ayyaanaa Galataa

35.Boontuu Magarsaa

36.Seenaa(Liidiyaa Abarraa)

37.Osmaan Waayyuu

38.Habtom T/maanot Malasaa

39.Zamikaa’el G/yesuus

40.Tafarraa Baqaanaa

41.Sheek Muusaa yuusuuf

42.Badhaasaa

43.Abbittii Damisee

44.Gaaddisaa Hundee kanneen keessaa kan hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiheeffamne hedduudha, kanneen keessaa Dr shuggux Galataafi waahillansaanii lama asii baafamuun waajira poolisii sabbataatti geeffanii hidhamaniiruu.

Via: Dábessá Gemelal

The failed pm collected bunches of incompetent ladies around himself to use them. Meaza Ashenafi and Birtukan Mideksa are one of them. He deliberately put those lazy ladies in the decisive positions in order to use law as punishment for the opposition forces and manipulate election to stay on power. This calculation was actually a smart move had it been in Dergue era where there was no internet.

The already distressed pm even has no exit strategy for that matter. His cabinet members are revolting against him and there may be internal breakdown amongst them. Takele Uma will leave Addis as a bribe for Amharas to take over the administration until the next fake election to bring Birhanu for mayorship. All of Abiy’s agenda are foiled and the guy floated alone.