The situation in northern Ethiopia is getting out of hand!!

ይህ የሚያስገርም ነው:: ጦርነት አላማ ያስልገዋል:: ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላማዊ ወገን የሆነን ህዝብ ለማጥፈት በታዘዘ ጦርነት ምንም ጥቂትም ቢሆን የሰው ልጅ ልብ ውስጥ ምንም ያክል ክፋት እንኳን ቢኖረው ሞራል እና ህልና አለ:: ጥፋትህን ሳትወድ ይመሰክርብሃል:: እንዴት በልበሙልነት ይዋጉ? አይቻላቸውም እንደነ አብይ በበቀል እናስልጣን ጥማት ካልሰከሩ:: ለማንኘውም የግፈኛች የጀርባ አጥንት ተሰብረዋል:: ድል ለተጨቆኑ እና ለተበደሉ ህዝቦች ሁሉ:: ባማያገግም መልኩ አፍርሶ መስራት እና ዳግም ምንም ዓይነት ስህተት ላለመድገም ሁሉንምዓይነት ጥንቃቄ ማድረግ ወሳኝ ነው::

The wars going on in northern Ethiopia ‘ are going to the hardest place ever.

The situation is getting out of hand ‘ the government and TPLF, everyone is using his last power.

The war is going on in many places ‘ I will share the latest news soon if God says.

የዖሮሚያን ወጣት በግፍ የገደለ ተይዟል ጂማም ሊሙም አጋሮም ሠቃም ይደገማል አታመልጪም I say it!

Torbeen darbe akkas ture hardhi immo akkana