The Project that Palestinize Oromia over extended period of time is being exposed by a higher official sitting within the Oromia State government!!

The fact that the clandestinely designed and systematically implemented project of trying to Palestinize Oromia, over extended period of time, being exposed by a higher official sitting within the Oromia State gov’t is one important thing. The higher official clearly indicated that the administrative structures of the Oromia state govt are being effectively utilized to implement the devilish project. This revelation that came out from a higher govt official in Oromia today proves the points of some opposition politicians like Bekele Gerba who long asserted that Oromia State has no functioning govt who can work for its people.

#SayNo2PalestinizingOromia #WeNeedPeoplesGovtInOromia

Via: Girma Gutema

የ133ኛው የጨለንቆ ሰማዕታት ቀን ከነገ ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር የሀረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።



በዓሉም አብሮነታችንን በሚያጠናክር መልኩ እንደሚከበር ነው የተገለፀው።

የሀረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊው አቶ ዲኒ ረመዳን እንደገለፁት የዘንድሮው የጨለንቆ ሰማዕታት መታሰቢያ በዓል እንደ ከዚህ ቀደሙ ከነገ ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች በደማቅ ሁኔታ ይከበራል ብለዋል።

ሁላችንም የታሪኮቻችን ውጤቶች ነን ያሉት ሃላፊው ካለፈው ትውልድ የተረከብናቸውን ታሪኮች ከመተውና ከማጥፋት ይልቅ ዛሬን የተሻለ በሚያደርግ እና ለወደፊትም ተሞክሮ ሊሆን በሚችል ደረጃ ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል።

መልካም ታሪኮች እንዲጎለብቱ እንዲሁም ጥሩ ያልሆኑ ታሪኮች እንዳይደገሙ ትምህርት መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመው የጨለንቆ ሰማዕታት መታሰቢያ ቀን አላማውም ባለፈው ታሪክ የአሁኑ ትውልድ እንዲማርበት ማድረግ ነው ሲሉም የበአሉን ማክበር አስፈላጊነት ገልፀዋል።

በዓሉ ሲከበርም ከ133 አመት በፊት በምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኙ ህዝቦች መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ሳይበግራቸው የባህልና የቋንቋ ልዩነቶች ሳይለያያቸው ለጋራ አላማ የተሰለፉበት ይህንን ታሪክ በማሰብ አብሮነትንና አንድነትን ለማጎልበት ያግዛል ብለዋል።

ስለሆነም ከነገ ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚከበረው በዓል የህዝቦች አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ ለማክበር አስፈላጊውን ዝግጅት እንደተደረገም ሀላፊው ጠቁመዋል።

በበአሉም ታህሳስ 28 ሲምፖዚየም፣ የስነፅሁፍ አውድ እንዲሁም የተለያዩ የእደ ጥበብ ስራዎች ለህዝብ የሚቀርቡበት ባዛር የዝግጅቱ አካል መሆኑን አመላክተዋል።

እንዲሁም በማግስቱ ሀይማኖታዊ ይዘት ያለው ቁርዓን ፋታህና መውሉድ እንደሚደረግ ጠቁመዋል። የበዓሉን ማክበር አስፈላጊነትና ጠቀሜታን በሚመለከት በትምህርት ቤቶች እና በተለያዩ መድረኮች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች እንደሚኖሩም አቶ ዲኒ ረመዳን ገለፀዋል። Harari Government communication affairs Office