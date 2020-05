THE NOBLE LAUREATE USING COVID19 AS WEAPON AGAINST CIVILIANS????

The so called government of Abiy AHMED seems to leave no stone unturned. Thousands have been murdered by soldiers and security forces who seemed to have received the orders to do that directly from the commander in chief of the empire’s armed forces since March 2018. Tens of thousands of Oromo men and women have been detained in various concentration camps and torture chambers because of their views, yes just because of their views.These are parents, doctors, teachers, journalists,farmers and ordinary civil servants.

I have recently been receiving shocking reports that the “government’s” security forces have intensified arbitrary mass arrest detaining thousands in overcrowded and suffocating torture chambers. The Nobel Prize winner seems to, apparently, be using Covid 19 as weapon to continue to force Oromia to submit.

Via: Denebo Wario

#Finfinnee: Uummatni Oromoo Gosti Tuulamaa Qe’ee Isaarraa Buqqifame dhabamsifama jira keessattummoo maqaa #Master_Plan_Finfinneetiin Yakka Genocide tu irratti rawwatame yeroo jennu callifnee miti!!. Ammas rawwatama jira hin dhaabbanne. Kun akkuma itti fufetti jira. Habashaan Finfinnee Oddoola lafaa Hadhuura Oromiyaa keessatti waan argattee itti waan fakkachaa waan jiruuf Maqaa Baldaraas jedhuun irratti of ijaaraa jirti.

#Master_Plan + #Balderas =#Master_Killer

Ibsa Negassa Wegassa

Egypt liigiin Arabootaf Amerca wojjin ergaa hariiroo cimsaate booda hardhaa Ibsa miidiyyaa biyyaattif kenniteen dhimaa hidhaa Abbaayya irraa Etihopiyan Eejjannoo ishee jijjiruu baanna Hidhicha guutumatti barbadeessuuf qophii ta’uu ishee beeksistee jirti Ammatti Dhimmi Laga Abbaayyaa dhimma Ummata Oromoo miti Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiyaa ittu dursaa Waan ta.ef. Qeerroon irraa of qusadhaa.. Isiinif dhamnee jiraa.

Riduu Husen

· Koronaavaayirasiin Gubaatti argamuun Hidha Haaromsaaf yaaddoodha?

· Gujii Lixaatti namoonni 63,000 ol lolaan qe’eerraa buqqa’an rakkoo himatu

· Tigraayitti poolisiin dargaggeessa tokko rasaasaan ajjeese Dhiyaadhaa!

AGM:Bilxiginnaan Humna Qabuun Oromoo Loluu Itti Fufee Jira

#Qilinxootti_namni_tokko_du’eera

Har’a (Wiixata, 18/05/20) Mana Hidhaa Qilinxoo keessatti Oromoon #Mukammil_Abdallaa_Urdunaa jedhamu boqochuu maddeen keessoo gabaasanii jiru. Mukammil nama ganna 50 wayita ta’u bara hojii irra ture Daayrekteera Ejensii Dhiyeessii Qorichaa Itiyoophiyaa ture; dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa dhukkubsataa ture. Mukammil erga laafeen booda gara buufata fayyaa Mana Hidhaa Qaallittii geeffamis hafuu hindandeenye, amma reeffi isaa achuma jira. Maatii reeffa dhowwatanii jiru. Mootummaan reeffa Mukammil maatii dhowwachuu fi Mukammil osoo hindu’in dura haalaan qufa’aa akka ture waan beekamuuf hidhamtoonni ‘Covid-19’ dhaan qabamee du’e jedhanii yaaddoo guddaa keessa jiru. Mukammil Zoonii 1, Kutaa 7ffaa keessatti hidhamee ture. Mukammil abbaa daa’imman shanii ture. Hidhamtoonni Qilinxoo jiran, keessumattuu isaan dhukkuba garagaraa qabanii fi umuriin deeman ‘medical checkup’ dhabuu irraan kanka’ee sodaa guddaa keessa akka jiran guyyoota lamaan darban kana watwaataa akkan ture, miidiyaalee Oromoottis yaadannoo ergaa akkan ture ni yaadatama. #Abiy_Must_Go