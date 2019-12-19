HNN LIVE | Sochi Hogganni ABO godinaalee Oromiyaa gara-garaa keeysatti godhaa jiranii laalchisee
Hayyuu Duree ABO/OLF Jaal Daawid Ibsa irratti qoosuun Qabsoo ummata Oromoo irratti qoosuudha. Jaal Dawid Ibsa Nama umrii isaa guutuu Qabsoo ummata Oromoo galmaan ga’uuf halkannif guyyaa osoo hin janne, Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiyaaf hojjachaa jirudha!
ABO/OLF Ganama waliin fuuldurri keenya Walabummaadha!
QEERROO OROMIYAA ABO/WBO cinaa jirra!
#ሰበር
አዳማ ላይ ሲካሄድ የቆየው የኦዲፒ ነባር ባለ ስልጣናት ስብሰባ ተጠናቋል::
*ስብሰባውን በንግግር የዘጉት አቶ ሺመልስ እና አቶ ፍቃዱ ተሰማ ሲሆኑ ከተጠየቁት ጥያቄዎች ውስጥ ለአንዱም መልስ ሳይሰጡ በዛቻና በማስፈራራት ቋጭተውታል። በንግግራቸው ውስጥ የሚከተሉትን ብለዋል:-
•ድርጅታችን በደም እንደተመሰረተ ሁሉ ዛሬም በደም ይቀጥላል።
•ከኛ ጋር መቀጠል የማትፈልጉ አሁኑኑ ስብሰባውን ለቃችሁ መውጣት ትችላላችሁ።
•ቀጣዩን ምርጫ እንደምናሸንፍ ቅንጣት ታክል አንጠራጠርም፡ ፈጣሪ ከኛ ጋር ነው፡ እየጠላቹንም እናሸንፋለን።
•እያዳንዳችሁ የምትፅፉትንና በስልክ ምታወሩትን ቀን በቀን እንከታተላለን።
•በአሁኑ ስዓት አገር እየበጠበጡ ያሉት ከTPLF ጋር እየሰሩ ያሉት ናቸው ፡ የኛ ቢሮ ርቆዋቸው መቀሌ የቀረበችላቸው አካላት።
•የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎችን አንድ ለማድረግ እንድንሰራ አትጠይቁን፡ጉዳዩ የስልጣን ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ራሱን ችሎ ነው መሄድ ያለበት።
•ራሺናል ከሆኑ ምሁራን ጋር አጥንተን PP’ን መስርተን አፅድቀናል።
*አቶ ሺመልስ ከተናገረው ውስጥ:-
•ለማን በተመለከተ ያለው ነገር በሁለት ሰዎች መካከል የተፈጠረ አለመግባባት እንጂ የህዝብ ጉዳይ አይደለም፡ ጠላቶቻችን ናቸው አንዱን አርቀው አንዱን አቅርበው በመካከላችን አጀንዳ እየፈጠሩ ያሉት።
•ትናንትና በሻንጣ ውስጥ አርገን ወደ ሀገር ያስገባናቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ በሶስት ቀን ውስጥ መንግስት እንጥላለን እያሉ እየዛቱብን ያሉት።
•የኦሮሞ ህዝብ ወግ ይዞን እንጂ ኦነግ ሸኔ(ABO Shanee)’ን አስተማሪ የሆነ ቅጣት መቅጣት አላቃተንም።
•ሰው ምን አግብቶት አዲስ ፓርቲ ለምን መሰረታችሁ ይለናል? የፈለግነውን ብንሆን ምን አገባው? እሱም የፈለገውን መሆን ይችላል።
•የፊንፊኔ ከተማን ድምበር በተመለከተ ከአጭር ግዜ በኋላ በፊንፊኔ ዙርያ ካሉት ከተሞች ጋር አዲስ የድምበር ጥናት አድርገን ከተፈራረምን በኋላ የሚወሰን ይሆናል እንጂ የኦሮምያ ክልል መንግስት እንደሚለው አይደለም።
#Source Dr HB.
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