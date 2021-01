Sibahat Naggaa qabamee hidhameera jedhan. Yakkamaadha! Yakkamaa kana yakkamaa tohate.

Oromia Qeerroo Media

Miichuu Intaala Sabaa

Adammisoma

I know my stand is በጣም የተወገዘ እንደሆነ። I know። በEPDRF ግዜ ብዙ በደል ደርሷል። I get that. ግን my question is በ ሀያ ምናምን አመት ውስጥ ስንት ወንጀል ሲሰራ የነበረው ከትግራይ የመጣ ብቻ ነው? ምን የተለየ ሀጥያት ቢኖር ነው ከአንድ ብሄር የመጡ ብቻ የሚታሰሩት?? ለምንድን ነው ዛሬ የአንድ ብሄር ሰዎች ብቻ ለብቻቸው የሚያዝኑት? ግራ የገባኝ ይሄ ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያዉያን ነን። ሁላችንም ውስጥ ሌባ አለ። ከትግራይ ሁሉም ወንጀለኛ ሆኖ ከሌላው እንዴት የሚከሰስ ይጠፋል?

የትኛውም አይነት ስም ሊሰጠኝ ይችላል ግን This is how I feel.

From Being an Ethiopian