‘ Shamalis has been elected president of Oromia again. By whom?????
Fiqaaduu Asheetuu – Imaltuu – ፍቃዱ እሸቱ – ኢማልቱ – New Ethiopian Oromo Music Video 2021 (Official Video
Obbo Jawar Mohammed baga nuuf dhalatte.
Ammas nuuf jiraadhu. Jiraachuun kee nu boonsa. Diina garuu garaa guba
Video Jawaar kun, woggaa 4 dura jechuun osoo Oromia Media Network hin hundeeffamin
Kabajaa fi jaalalli ummanni oromoo qabuuf kunoo kana fakkaata. Baay’ee namatti tola. !
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆነው የተሾሙት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ፥ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እና የካቢኔ አባላት ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ ተሿሚዎችን ጨፌው አጸደቀላቸው፡፡
በዚህ መሰረት
1. አቶ አወል አብዲ – የኦሮሚያ ክትልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር
2. አቶ ፍቃዱ ተሰማ – በጨፌ ኦሮሚያ የመንግስት ተጠሪ
3. ዶ/ር ግርማ አመንቴ – በም/ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ ሀብት ክላስተር አስተባባሪ
4. ወ/ሮ መስከረም ደበበ – በም/ ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገቢዎች ባለስልጣን ሃላፊ
5. አቶ አዲሱ አረጋ – በም/ ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የከተማ ልማት ክላስተር አስተባባሪ
6. አቶ አብዱርሃማን አብደላ – በምክትል ርዕስ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪ
7. አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ – በምክትል ርዕስ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ
8. አቶ አበራ ወርቁ – የግብርና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሃላፊ
9. ወ/ሮ አዱኜ አህመድ – የክልሉ አቃቤ ህግ ቢሮ ሃለፊ
10. አቶ ሻፊ ሁሴን – የስላም እና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ
11. ኢንጂነር ሚሊዮን በቀለ – የክልሉ የውሃ ና ኢነርጂ ቢሮ ሃላፊ
12. አቶ ቶለሳ ገደፋ — የክልሉ የገንዘብ ቢሮ ሃላፊ
13. አቶ አበራ ቡኖ – የክልሉ ሚኒሻ ቢሮ ሃላፊ
14. ወ/ሪት ሳሚያ አብደላ – የወጣቶች እና ስፖርት ቢሮ ሃላፊ
15. አቶ ጉዮ ገልገሎ- የከተማ ና ቤቶች ልማት ቢሮ ሃላፊ
16. አህመድ ኢዲሪስ – የስራ እድል ፈጠራ እና ቢሮ ሃላፊ
17. ወ/ሮ ሀዋ አህመድ – የክልሉ ንግድ ቢሮ ሃላፊ
18. ዶ/ር መንግስቱ በቀለ – የክልሉ የጤና ጥበቃ ቢሮ ሃላፊ
19. ወ/ሮ ሳዓዳ ሁስማን – የባህል እና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ
20. አቶ ጉታ ላቾሬ – የክልሉ መሬት ቢሮ ሃላፊ
21. ወ/ሮ መሰረት አሰፋ – የክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ሃላፊ
22. ዶ/ር ተሸመ አዱኛ— ኢንቭስትመንት እና ኢንዲስቱሪ ቢሮ ሃላፊ
23. ኢንጂነር ሄለን ታምሩ– የክልሉ መንገድ እና ሎጂስቲክ ቢሮ ሃላፊ
24. ዶ/ር ቶላ በሪሶ ——- የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ
25. ዶ/ር ኢንጂኒር መሳይ ዳንኤል — የክልሉ መስኖ እና አርብቶ አደር ቢሮ ሃላፊ
26. ወ/ሮ ጀሚላ ሲምቢሮ– የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ሃላፊ
27. አቶ ሀይሉ አዱኛ– የክልሉ ምንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ
28. አቶ አራርሶ ቢቂላ—– የክልሉ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ሃላፊ
29. አቶ ጌቱ ወዬሳ—– የርዕስ መስተዳደር ጽ/ት እና የክልሉ ምክር ቤት ሃላፊ ሆነው እንዲቀጥሉ
30. አቶ ሁሴን ፈይሶ— የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ቢሮ ሃላፊ
31. ወ/ሮ ኮኮቤ ዲዳ – የክልሉ የልማት ድርጅቶች ቢሮ ሃላፊ
Be the first to comment