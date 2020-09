Me on SABC News’s The Globe program discussing: – The GERD and the Trump Admin’s decision to withdraw aid – The election in the Tigray region – Abiy Ahmed’s authoritarian turn – Oromia

