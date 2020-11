Rippoortera OMN Damee Harar duraanii kan ta’e Gaazexeessaa Udii Musaa Onkoloolessa 26 magaalaa Adaamaa keessatti poolisii humna addaa Oromiyaatiin butamee kan ture, iyyaafannoo hedduu hooda buufata poolisii Magaalichaatti argamuusaa hiriyaan isaa OMN-tti hime. Gaazexeessaa Udii Musaa guyyaa Kamisaa waaree booda poolisii humna addaa Oromiyaatiin balbala mana isaatii qabamee, buufata poolisii Adaamaatti geeffamuun halkan shanaffaa lakkoofsisus hanga ammaatti mana murtiitti hin dhihaatin jiraachuu hiriyaansaa kun ni hima. Gaazexeessaan kun cufamuu Studio OMN biyya keessaa booda, akkuma hojjettoota dhaabbatichaa kan biroo hojii dhaabee kan jiru yoo ta’u, bakka jireenyasaa magaalaa Adaamaa tasifachuun beeksisa hojii barbaadaa jiraachuusaa OMN odeeffateera. Yeroo ammaa kana mana hidhaa buufata poolisii Magaalaa Adaamaa keessatti, akkaataa nama yaaddessuun dhibee koronaatiif eegumsi utuu hin godhaminiif, nyaatni illee alaa akka hin seenneef taasifamanii jiraachuu hiriyaansaa kun OMN-tti himeera. “Shakkamaan tokko sa’a 24 gudduurti mana murtiitti dhihaachuu akka qabu seerri hayyamus, Udii dabalatee hidhamtoonni buufatichatti hidhamanii jiran hundi mana murtiitti hin dhihaatin torbankota kan lakkoobsisanidha” kan jedhu hiriyaansaa, hanga ammaattis qorannoon ifaa isaaniif godhame kan hin jirre ta’uus himeera. Odeeffannoo dabalataa hordofuun kan isin qaqqabsiifnu ta’a. Let us not forget that Abiy’s ideological war began in Oromia, where he eliminated Lemma Megersa, Jawar Mohammed, Bekele Gerba etc – people who did far more than anyone to install Abiy as PM. But that war didn’t require the deployment of fighter jets and tanks. He was able to crush internal party dissent and the opposition in Oromia using the police, special forces and the command post.

Abiy went to war with Tigray because Tigray is politically autonomous and armed and he could not impose his will on Tigray as he did in Oromia.

It is important to note that the war in Tigray is an extension of the war that began in Oromia.