Raya-Rayuma : Its population has traditionally been neither Amhara nor Tigray, but Oromo:(Tkan from Tigray’s border conflicts explained)

ራያ ማን ነበር አልሽኝ እርስቴ?

ቁልጭ ያለች ማስረጃ ያዥ

ከ148 አመታት በፊት ነሀሴ 13/1872 አፄ ዮሀንስ ራባዊ ለኤሮፓ መንግስታት የፃፉት “… አዘቦ የሚባል የጋላ እስላም ተነሳብኝ…” የሚል ደብዳቤ ነው።

በነገራችን ላይ

“ራያ” በኦሮሚኛ ስም ነው፤ ለሁለት ነገር መጠሪያ ያገለግላል። አንዱ የነገድ ስም ነው። ሌላው ደግሞ ሰራዊት ማለት ነው።

አሸንጌ፣ መረዋ እነዚህም በዚያው በራያ ሸለቆ ይኖሩ የነበሩ ንዑስ የኦሮሞ ጎሳዎች ናቸው።

እነዚህ ለ600 አመታት ከዶብኣ፣ አንጎት፣ ዋግ ኽምራ ማህበረሰቦች ጋር በመዋሰብ ዛሬ ራያ የሚል የማንነት መለዮ ያለው ህዝብ አስገኝተዋል።