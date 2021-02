Qondaalota ABO Manni Murtii biliisa isaan baasuus, poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan ammas akkuma hidhetti jira.

Qondaalota Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’an, Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa manni murtii walii galaa Oromiyaa biliisa isaan baasuus, Koomishiiniin poolisii Oromiyaa ajaja mana murtii diduudhaan, Naannoo Finfinneerraa fageessee, Godina Shawaa Bahaa Magaalaa Moojiitti isaan hidhee jiraachuu Abukaatoon isaanii Obbo Guddannee Fiqaaduu OMN-tti himan. Gurmuu Abukaatottaa keessaa namni tokko Magaalaa Moojootti imaluudhaan, isaan dubbisuuf yoo yaalu, Poolisiin magaalichaa hidhamtoota kana waliin wal quunnamuu akka ittise nuuf himanii, sababa ittifamaniif yeroo gaafatamanittis, Koomishiinerri, abukaattoos ta’u maatii dabalatee, nama kam waliin akka isaan wal hin quunnamsiifne jechuun, ajaja waliin adaraa achi isaan tursiisuu, akka itti himame dubbatu. Baldhinasaa oduu idilee keenya keessatti isiniif dhiheessina.

“Day 23 of a hunger strike for detained Oromo opposition leaders, including Bekele Gerba. Their treatment by the Ethiopian government is exacerbating a serious crisis, especially as their health deteriorates. Critical for govt to change course before it is too late.”