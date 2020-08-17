Qeerroo Minnesota
Na deeggaruu baannaan Oromoo nan cabsa jedhe Abiyyi Ahimad.
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Dhuguma cabneerraa? Oromoo cabsuun abadan akka hin danda’amne itti agarsiisaa! Hudhaa qabaa! Itti muddaa qeerroo gaachana sabaa! 12.12.12
THE FINFINNE INTERCEPT
ያለንበትን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ከቄሮ የተሰጠ ተጨማሪ መግለጫ
ሰሞኑን እንደተገለፀው ሁሉ “አስራሁለት፣ አስራሁሉት አስራሁለት” የሚል ስያሜ የተሰጠው 3ኛው ዙር መንገድ የመዝጋትና የትራፊክ ዝውውርን የማስተጓጎል ተግባር ከነሐሴ 12 ቀን 2012 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 20 ቀን 2020 በቄሮ መታወጁ ይታወቃል።
ይሁን እንጂ ቄሮ ባካሄደው ወቅታዊ የሁኔታዎች ግምገማ መንገድ መዝጋትና ትራፊክ ማስተጓጎል ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ለመገንዘብ ችሏል።
በኦሮሞ የፖለቲካ መሪዎች ላይ እየተካሄደ ያለው ወንጀል ህዝባችንን ለተጨማሪ እርምጃ የሚያነሳሳ ሆኖ ተገኝቷል።
መንግስታዊ የኢኮኖሚ አውታሮች ላይ ከማነጣጠርና መንገድ ከመዝጋት በተጨማሪ ሕዝባችን ከዳር እስከዳር ተነቃንቆ ማዕበላዊ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ የኮሎኔል አብይን እምባገነናዊ የነፍጠኛ አገዛዝ እንዲቃወም በቄሮ የወቅታዊ ሆኔታ ግምገማ ታምኖበታል።
በዚህም መሠረት ከነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓም ጀምሮ ከመንገድ መዝጋት በተጨማሪ የተጠናከረ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ በመላው ኦሮሚያ ይካሄዳል።
ሰላማዊ ሰልፎች በሚካሄዱባቸው ሥፍራዎች መንገዶችን የመዝጋቱ ተግባርም ለአፍታም እንዳይዘነጋ እናሳስባለን።
በተለይም ከፍተኛ ትኩረት መደረግ ያለበት ወደ ፊንፊኔ በሚያመሩ፣ ኦሮሚያን አቋርጠው በሚያልፉና ኦሮሚያን ከሌሎች ክልሎችና ሀገሮች ጋር በሚያገናኙ መንገዶች ላይ ይሆናል።
በላያችን ላይ መዋቅሩን የዘረጋውን ነፍጠኛዊ ስርዓት ገንድሰን ለመጣል የስርዓቱ መቀመጫ የሆነችውን የፊንፊኔን ከተማ አስጨንቆ ማነቅ ወሳኝ የትግላችን ስልት መሆን ይኖርበታል። አሁን የተጀመረው እርምጃ ቀደም ሲል በተደነገገው የጊዜ ገደብ ብቻ እንደማይወሰንና የህዝባችንን የትግል ሂደትና የልብ ትርታ እየተከታተልን የምናሳውቅ ይሆናል።
ድል ለኦሮሞና ለመላው ጭቁን ህዝቦች
እውነት ከኛ ጋር ስለሆነች እናሸንፋለን
ቆሮ፣ ነሐሴ 11 ቀን 2012 ዓም
“Faaraan H/Bahaa aana kombolcha qeerroon guutuun wal geenye mariirra oolle hamma mootumma nafxanyaa hiddaan buqqifnutti qabsoo itti fuufna”
At Ethiopian Embassy in Saint Paul Minnesota
Oduu Gammachiisaa Fkn kun oromiyaa guutuutti tahuu qaba
Wallagga dhihaa Poolisiin Oromiyaa guutumaa guututti ajaja mootummaa dideeti Ummata wajjiin falmachaa jira.Wamicha WBOn umata dhiha oromiyaf godhe umata kenya wajji awwane jirra jedhu jajjabadha jenan
Qeerroon Minnesota guyyoota 12f waajjira Qoonsilaa Itoophiyaa Minnesota jiru dura buluun diddaa agarsiisaa jiru.
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