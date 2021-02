Qeerroo Kuma Shan Wareegnee Jijjiirama Fidne”!Warri Gaafas Taa’anii Nu Daawwachaa Turaniifi Warri Gaafas Wayyaanee Waliin Dhiichisaa Turan Miidiyaa Dhuunfatanii Galma Qe’ee Keenyaa Keessa Naanna’aa Yeroo Shubbisan Jiraannee Arguurra Du’a Filanne”!

Of Ajjeessa hin Jirru,Osoo Sana Ta’ee Funyoo Mormatti Kaawwanna Ture”!Qabsotti Jirra,Kana Nuuf Hubadhaa, Kabaja Keenyaan Akka Duunu Nuuf Hayyamaa”!Dhaloota Kana Sodaa Dhaalchisuu hin Feenu”!Isin Qabsoo Itti Fufa,Oromoon Saba Guddaadha,Waan Akka Har’aa Kana Hedduu Cee’ee Jira”!Qabsoo Akkuma Nuti Dhaalle,Nurrattis hin Dhaabbatu,Gahee Keenya Bahannee Darbuu Barbaanna”!!!—-Jawaar Mohaammad,Baqqalaa Garbaafi Hamzaa Booranaa”Mana Hidhaa Qaalittii Irraa”!Oromoo POLITICAL PRISONERS Defecne Team”!!!

Awwadaay Yeroo Ammaa Tana Sa’aatii 7,30″tti Qeerroon Waajjira Bilxiginnaa Ibidda Itti Shidaa Jirti.Akkasumas Daandii Cufuun Itti Muddaa Jirti”! Awwadaay” My Auntie Is Still Young 7,30 Qeerroo Is In Bilxiginna Office Fire Is On Fire It’s Going To Be Long Way To Close The Road.