Qamar yuusuf Iyya Dabarsaa, Menelik Bineensa ! 2014 ( kemer yusuf )

Asi koottuu, asiin jira: Menelik Bineensa!
Otuu jennee, Qamar Yuusuuf kanas qaba; ittiin dubbii qabbaneessaa! Keenya dubbiin araaraan ni dhubma; Menelik garuu Bineensa hin madaqne; wal’aansoo qofaan kufa!!
Dábessá Gemelal
Shukri Jamal MINILIK NUFI DIINAA (New Oromo Music 2014 by Shukri Jamal)
Shukri Jamal MINILIK NUFI DIINAA (New Oromo Music 2014 by Shukri Jamal)
ከፊንፊኔ ወደ አምቦ መውጪያ በሉካንዳ በር በኩል ትልልቅ ቪላዎች የተገነቡበት የቀመር ሪል እስቴት በስተቀኝ አለ። በስተግራ ደግሞ ፊት ለፊት ላይ የመሀመድ ጠዊል አለ።
እነዚህ ኩታራዎች የኦሮሞን መሬት ሲቀራመቱ የኖሩ፣ በጠላት ተገዝተውና ከባለስልጣናት ጋር ተሻርከው በህዝቡ ስም ሲነግዱበትና አብረው ሲዘርፉ የኖሩ ናቸው።
ቀመር የሱፍ ኦሮሞ በወያኔ በሚጨፈጨፍበት ዘመን በገንዘብ ተገዝቶ መጥቶ ለጠላት ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ የነበረ ነው
ኦሮሞ ጠላቱን መለየት አለበት።
Be the first to comment