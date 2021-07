Protesters shut road, rail link between Djibouti, Addis Ababa – official

NAIROBI, July 28 (Reuters) – Ethiopia’s Somali region said on Wednesday a vital road and rail trade route linking the landlocked capital of Addis Ababa to the sea port of Djibouti was blocked by youths angered by a deadly militia attack on their region.

Reporting by Giulia Paravicini in Olbia, Italy and Maggie Fick in Nairobi Additional reporting by Dawit Endeshaw in Addis Ababa and Nazanine Moshiri in Nairobi Writing by Maggie Fick Editing by William Maclean

በሶማሊ ክልል ሲቲ ዞን ገርበኢሴ በንፁሃን ላይ የደረሰውን ግድያና ማፈናቀል የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በጅግጅጋ ከተማ ተካሄደ በዛሬው ዕለት በጅግጅጋ ከተማ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በገርበኢሴ ከተማ በሶማሊ ንፁሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ግድያ የንብረት ውድመት እንዲቆምና ተጠያቂዎቹም ለህግ እንዲቀርቡ ተጠይቋል። በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ከተንፀባረቁት መፈክሮች መካከል የገርበኢሴ፣ኡንዱፎና የአደይቱ ንፁሀን የሶማሊ ክልል ነዋሪዎች ህይወት ያጠፉ በህግ ይጠየቁ ፣የንፁሃን ግድያ ይቁም፣ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አፋጣኝ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፣ ከህዝባችን ጎን ነን የሚሉ ይገኙበታል። የአፋር ልዩ ሀይል በሶማሊ ክልል ሲቲ ዞን ገርበኢሴ እያደረሱ ያሉት ማፈናቀልና ዘረፋ ሊቆም እንደሚገባና በህፃናትና በእናቶች ላይ የሚፈፅሙት አሰቃቂ ግፍ አስነዋሪና ኢትዮጲያዊ ከሆነ ወገን የማይጠበቅ ነው ብለዋል። በዚህም የወገነቻችንን ደህንነት የፌደራል መንግስት እንደሚጠብቅና ሰላምን እንደሚያረጋግጥ፣ ዳግም ችግሩ እንደማይከሰት ቃል የገባ ቢሆንም የህዝቡን ሰላም ማስከበር ባለመቻሉ የነበሩ ስምምነቶችም ተጥሰዋል ሲሉም ነው የገለፁት። በዚህም ምክንያት በእናቶችና በሕፃናት ላይ የደረሰውን ጉዳት አፀያፊና አግባብነትየሌለው ድርጊት በመሆኑ መላው የሃገሪቱ ህዝብ ይሄን ሊያወግዘው ብለዋል። መንግስትም የተፈናቃዮች ሰላም በማረጋገጥ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ አክለው ገልጸዋል፡፡ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎችም በገንዘብም ሆነ በቁሳቁስ የተፈናቀሉ ወገኖቻቸውን በመርዳት ከጎናቸው እንዲቆሙም ጥሪ ተላልፉል። በገርበኢሴ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የደም ልገሳ መረሃግብርም ተከናውናል፡፡ Somali Mass media