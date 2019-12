PP is unregistered and unrecognized party. Yet it is going around and creating chaos. In Oromiyaa, the entire civil servant and bureaucracy, including ODP members absolutely rejected it.

Now, it is creating big problem within the country’s Armed Forces. There is imminent risk of conflict if Abiy his lunatic stooges continue try to attempt to indoctrinate the Army. There are few openly pro-Abiy Medemer/PP fanatic Generals who are trying to comply with their boss and impose some views from above. That is very dangerous and consequential.

AMMEE!!!!

Walgahiin miseensota ODP durii magaalaa Adaamaatti kaleessa xumuramee jira. Dhaamsi karaa amanamaa tahe dhufe akka armaan gadii ti “Shimallis fi fiqaaduu Tasammaatu cufe. Gaaffii gaafatameef deebii tokkos hin kennine. Sodaachisuu fi of jajuu qofaan xumurame. Wanni jarri jette akka armaan gadii kana. Dhaabni keenya dhiigan dhufe dhiigan itti fufa.Warri nu wajjiin itti fufuu hin barbaanne amuma yaa’aa deemaa.

Filannoo dhufu injifannoon xumuruuf shakkii homaatuu hin qabnu. Dhaaba keenya rabbitu wajjiin jira. Osomaa nu tuffatan yeroo hunda irra aanna.Tokkoo tokkoo keessan waan isin bilbiltanii fi barreessitan guyyaan hordofna.Ajandaan amma biyya jeeqaa jiru kan warra TPLF wajjiin hojjatuuti. Warra biiroon keenya irraa fagaatee maqaleen itti kaloofte.Paartilee siyaasa oromoo tokkoomsuuf maalif hojjadhaa nuun jettan, dhimmi dhimma aangoo waan ta’eef hunduu of danda’ee deemuu qaba. Hayyoota raashinaal ta’an waliin waa’ee PP qorannee mirkaneessinee jirra. Warra nu diiguu barbaadan jechuu keenyamit……..Haasaya shimallis keessaayi. Itti dabaluun.Dhimma lammaa ilaalchisee waldhabbii namoota lamaati malee kan sabaati miti. diinota keenyatu kaan ofitti qabee kaan immoo achi qabee ajandaa nuuf uumaa jira. Warri kaleessa akka shaanxatti feenee galchinetu har’a guyyaa 3tti mootummaa kana ni ariina jechaa jira. ABO shanee safuu ummata oromootif dhabne malee,silaa tarkaaanfii barsiisaa irratti fufhanna turre. Namni paartii haaraa maalif ijaarattan jedhu maaltu isa galche yoo nuti waan feene taane? Innis waan fedhe ta’uu ni danda’a. Waa’ee daangaa finfinnee ilaalchisee yeroo muraasan booda haala qorannoo haaraatin daangaa haarawa magaalota naannoo finfinnee marsanii jiran wajjiin waliif mallatteessifna malee akka mootummaa naannoo oromiyaa miti.” Yaya Beshir



Account Page Facebook Taye Dendea Aredo namoota Saditu (3) hooggana jira. Maqaa namoota sadani adda baafne qulqulleessine jira.

1, MM. Abiy Ahmed Ali

2, Daniel kibrate,

3 Taye dendea Aredoti



Waan nama dhibu keessa Arabsoo Account page Facebook maqaa Taayyee kanaan ummata Oromoo fi

1, Abiy Ahmed Ali

2,

3, Fiqaaduu Tasammaa

3, Aalamuu aimee

4, Shimallis Abdiisa

5, Taayyee Danda’aati Maqaa namoota sadani kunooti,1, MM. Abiy Ahmed Ali2, Daniel kibrate,3 Taye dendea Aredoti # Hubadhaa ; Yaanni Paartii Bilxiginnaa Account Page Facebook maqaa Taayyee baname kanaan diyyaata.Waan nama dhibu keessa Arabsoo Account page Facebook maqaa Taayyee kanaan ummata Oromoo fi Jawar Mohammed irratti Barreeffama Afaan Oromootiin deema jirtu nama shaniitu (5) barreessa ture1, Abiy Ahmed Ali2, Addisu Arega Kitessa 3, Fiqaaduu Tasammaa3, Aalamuu aimee4, Shimallis Abdiisa5, Taayyee Danda’aati

#Kuni_Raajiidha maxxansa Amaariffaan namni Account page Facebook #TayeDandeaAredo irratti barreesse Maxxansa jiru gorsaa Abiy Ahmed Ali Daniel kibrateetti.

☆ Odeeffannoo Madda qabatama Masaraa Mootummaa 4kiloo keessa miliqee nu dhaqqabe!

● Ummaatni Oromoo, Qeerroo Oromiyaa eenyu akka nu xiqqeessa jiru adda baase ha hubatu

Odeeffannoo kana #Share godhuun nama Oromoo ta’e hunda biraan ga’aa? Shukuradin Jamal Hoggantotni bilxiginaa Diree Dhawatti bifa kanaan PP gad dhabna jachaa jiruu garuu Hawasni,qeerroo fi qarreen tenyaa enyuu enyuu baqaa jachanii jiruu dunee banna malee nutti of tanee,hayyoota kenyaa qabanne bakka hin genyee hin jiruu jachanii jiruu.pp lukkuma bishaan seente tatee haftee Dire Dhawatti.