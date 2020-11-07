ODUU Rajii AMMEE!
Poolisii Humna Addaa Oromiyaa fi RIB gara Daangaa Tigraay hin deemnu jadhuun diddaa argisiisa jiru. Dhugaa qabdu fadhii keessaniin ala seerris heerris Dirqamaan isin geessu hin danda’u dida!
Mootummaa bu’ura Heera biyyatti qabu waan hin jirreef lubbuu ofii Abbaatu eeggata!
ለጌታቸው ሽፈራሁ ምስጋና ይድረሰው! ከየእስር ቤቱና ኢፍትሃዊው የወያኔ ፍርድ ቤት በርካታ የሰቆቃ ድምጾችን እየሰበሰበ በመጽሃፍ አሳትሟል፣ የበርካቶችንም የጣር ድምጽ መዝግቦ በማህበራዊ ድረ ገጾች አስነብቧል። በንግስት ይርጋ ላይ ህወሃቶች ለጆሮ የሚዘገንን ሰቆቃ እንዴት እንደ ፈጸሙባት እራሷ የሰጠችውን ቃል እንደሚከለው ነበር የከተበው። የህወሃትን ፋሽስታዊ ጭቃኔ ፈጽሞ መዘንጋት አይገባም!
“በንግስት ይርጋ ላይ የተፈፀመ ጭካኔ መስከረም 5/2009 ዓም ከምሽቱ 1:00 ሳንጃ ከተማ የተያዝኩ ሲሆን ወዲያውኑ እንደተያዝኩ በተፈፀመብኝ ድብደባ አእምሮዬን በመሳቴ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዴትና በምን እንደመጣሁ ሳላውቅ መስከረም 6/2009 ዓም ከጠዋቱ 4:00 ላይ የፌደራል የመጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በሰው ተደግፌ እና በጭቃ ተለውሼ ስቀርብ ማስታወስ ጀመርኩ።
በጭካኔ በዱላ ተቀጥቅጬ መቁሰሌ እየታየ ወደ ሀኪም ቤት በመውሰድ ፋንታ ፣ ወዲያውኑ ወደፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተወስጄ እንደገና ለ3 ቀናት ራሴን ሳላውቅ ቆይቼ ፣ በ4ኛው ቀን ቁስሌ እና በጭቃ የተለወሰውን ገላዬን በምርመራ ቢሮው ውስጥ የነበሩ ሴት እስረኞች እንዲያጥቡልኝ ከተደረገ በኋላ እንደገና ሌላ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ተፈፅሞብኛል። ይኸውም የ9ኙ የእግር ጣት ጥፍሮች በጉጠት የተነቀሉ ሲሆን ንቃይ ጥፍሮቼን በፌስታል ይዤ ቆይቼ ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ስገባ በፖሊስ ተቀምቼ በማስረጃነት እንዳላቀርባቸው ከእጄ ተነጥቄ እንዲጠፉ ተደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ ለ4 ወራት በሌሊት ወደማሰቃያ ክፍል እየተወሰድኩ ከፍተኛ ጭካኔ የተሞላበት ድብደባ ፣በኤሌክትሪክ ንዝረት መሰቃየትና ግርፋት ይፀፈምብኝ ነበር። ከዚህ አልፎ በአእምሮዬ ላይ የማይጠፋ፣ “አንችን ብሎ የአማራ ነፃ አውጭ፣
(ስድብ) አማራ! እኛን መጣል ግድግዳ እንደመግፋት ነው! ” እና የመሳሰሉ በዘረኝነት የተሞሉ አፀያፊ ስድቦች እየተሰደብኩ ከፍተኛ በሆነ የአካል እና የስነ ልቦና ጫና ከደከምኩ በኋላ ፣ ባልተፃፈ ባዶ ወረቀት ላይ ተገድጄ እንድፈርም ሲቀርብልኝ ፣ እንዲነበብልኝ ብጠይቅ ” እንኳን አንች ስንቱ ምሑርም ሳይፈርም አይወጣም ። ከፈረምሽ ፈርሚ ካልፈረምሽ የሚሆነውን ታውቂዋለሽ ” ስለተባልኩ ለድጋሜ ስቃይ የምቀርብ መሆኑን ስረዳ ባልተፃፈበት ባዶ ወረቀት ላይ ተገድጄ ፈርሜያለሁ። የደረሰብኝን ጭካኔና ስቃይ ዘርዝሬ ስለማልጨርሰው ይህንን ሁሉ ስቃይ በዚህ መቃወሚያ መጨረሻ በማስረጃነት በዘረዘርኳቸው ምስክሮች አረጋግጣለሁ። (ንግስት ይርጋ አቃቤ ህግ ባቀረበባት የሰነድ ማስረጃ ላይ ያቀረበችው መቃወሚያ ላይ የተወሰደ ነው። ሆኖም ፍርድ
ቤት የንግስትን መቃወሚያ ሳይመረምር በማለፍ ወደ ብይንገብቷል። ንግስት አንድትከላከል የተበየነው ይህ መቃወሚያ ሳይመረመር ነው!”
Abebe Gellaw
አማራ ስጋ እንደተመለከተ ውሻ በልቶ ሊጨርስህ ቋምጦ እየገሰገሰ ነው ። ይህ ጦርነት እንደሚባለው ህወሓት ለመደምሰስ መስሎህ እንዳትሸወድ ። ምንም እንኳ የአብይ ቡድን ከህወሓት የማይሻል መሆኑ እውነት ቢሆንም እንደሱ መሆኑም ባልከፋ ነበር ። ግን እውነቱ እንደሱ አይደለም ። በመቀሌ አውሮፕላን ደበደበ ሲባል የሚፍነከነክ ፣ መብራት ሰራ ሲባል ባንዳ ብሎ ስም የሚለጥፍ ጠቡ ከህወሓት ጋር ነው ተብሎ አይታሰብም ። ስለዚህ ያለህ ብቸኛው አማራጭ ሊውጥህ ያሰፈሰፈን አማራ ያለምንም ልዩነት መመከት ነው። በዘሩ ተደራጅቶ የመጣን ወራሪ ተባይ በዘር ተደራጅቶ ከመመከት ውጭ ሌላ አማራጭ ይኖረዋል ተብሎ አይታሰብም ።
ትግራይ ሙስሊም ሚድያ !!
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