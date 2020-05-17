OROMUMMAAN HIN BADU!!

OROMUMMAAF SABBONUMMAA BALEESSUUN YKN CABSUUN GONKUMAA HIN DANDA’AMU HIN YAADAMUUS. KANUMA.
ደረጀ ኃይሌ ከኦቦ ዳውድ ኢብሳ ጋር ክፍል 2 -Benegerachin lay Part 2 @Arts Tv World
#ኦቦ_ሌንጮ_ለታ የኦነግ ትግል ለኦሮሞ ህዝብ ምን ምን እንዳስገኘለት ሲጠየቁ የሰጡት መልስ ትርጉም በግርድፉ
“ዛሬ ላይ ሁነን የኦሮሞ ትግል ስንጀምርና አሁን ያለበትን ስናወዳድር ልዩነቱ የሰማይና የምድር ያህል ነው፣ ዛሬ
ኦሮሞ አንድ ህዝብ ሁኗል፣ አንድ ህዝብ መሆኑንን የሚያሳይ ደግሞ አንዱ ስነካ ሌላኛው ተነካው ብሎ ከጫፍ እስከ ጫፍ በአንድነት ይነሳል፣ ዛሬ ኦሮሞ ማንም ልነፍገው የማይችል ኦሮሚያ የሚባል የራሱን ሀገር እጁ ላይ አለው፣ ኦሮሚያ የሚለውን የሰየምነው እኛው ኦነጎች ነን ኦነግን ስናቋቋም፣ የኦሮሞ ህዝብ ሀገሩ ኦሮሚያ ነው፣ በትግል ውስጥ ጊዜ የወሰደብን ኦሮሞን እንደ ኦሮሞ መልሰን የማዋቀር ሥራ ነበር፣ ገዥዎቹ የኦሮሞ ህዝብን ያዋቀሩት በማከፋፈል ላይ የተመሰረተ በክፍለ ሀገርና በሃይማኖት ላይ ነበር፣ ኦሮሞነትን ለማጥፋት ሆን ብሎ በወለጋነት፣ ሸዋነት፣ ሀረርጌነት፣ክርስትያን እና እስላም በማለት ለመግዛት በሚመቻቸው መንገድ ነበር ለያይተው ያዋቀሩት፣ እኛ ደግሞ ኦሮሞን በአንድ ላይ የሚያጋምድ ኦሮሞነት ላይ የተመሰረተ ማንነት ከምንም በላይ መሆኑን በማስረዳት ህዝባችንን መልሰን አደራጀን፣ በርግጥ አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ፣ ይህ የሚቀረሩትን ነገሮች ደግሞ የእናንተ ትውልድ ነው መሥራት ያለበት( ለጋዜጠኛው) መሠራት ያላባቸውን ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ከፈለክ ሌላ ቀን መጫወት እንችላለን”
𝙎𝙚𝙚𝙣𝙖𝙖 𝙃𝙤𝙜𝙜𝙖𝙣𝙖𝙖 𝙒𝘽𝙊 𝙕𝙤𝙤𝙣𝙞𝙞 𝙆𝙞𝙗𝙗𝙖𝙖
𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙖𝙖 𝘿𝙝𝙚𝙣𝙜𝙚𝙚 𝙦𝙖𝙗𝙖𝙙𝙝𝙚𝙚 𝙙𝙝𝙪𝙛𝙚𝙚𝙧𝙖. 𝙄𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙝𝙞𝙮𝙖𝙖𝙙𝙝𝙖𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖𝙨 𝙗𝙖𝙧𝙖𝙙𝙝𝙖𝙖!!
𝙎𝙚𝙚𝙣𝙖𝙖 𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙖 𝘿𝙝𝙚𝙚𝙣𝙜𝙚𝙚 𝘽𝙤𝙣𝙖𝙮𝙮𝙖!
#𝙅𝙖𝙖𝙡_𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙖𝙖_𝘿𝙝𝙚𝙚𝙣𝙜𝙚𝙚 𝙊𝙧𝙤𝙢𝙞𝙮𝙖𝙖 𝙜𝙖𝙢𝙖 𝙠𝙞𝙗𝙗𝙖𝙖, 𝙂𝙤𝙙𝙞𝙣𝙖 𝘽𝙤𝙤𝙧𝙖𝙣𝙖𝙖, 𝙊𝙣𝙖 𝙈𝙤𝙤𝙮𝙮𝙖𝙡𝙚𝙚 𝙂𝙖𝙣𝙙𝙖 𝙗𝙖𝙖𝙙𝙙𝙞𝙮𝙖𝙖 #𝙏𝙪𝙦𝙖𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙖𝙗𝙗𝙖𝙖 𝙞𝙨𝙖𝙖𝙣𝙞𝙞 #𝘼𝙖𝙗𝙗𝙖𝙖_𝘿𝙝𝙚𝙚𝙣𝙜𝙚𝙚_𝘽𝙤𝙣𝙖𝙮𝙮𝙖𝙖 𝙛𝙞 𝙝𝙖𝙖𝙙𝙝𝙖 𝙞𝙨𝙖𝙖 #𝘼𝙖𝙩𝙤𝙤_𝘽𝙤𝙤𝙧𝙖_𝙅𝙞𝙡𝙤𝙤_𝙆𝙚𝙩𝙚𝙚 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙖 1973(𝘼𝙇𝘼) 𝙙𝙝𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 1 𝙛𝙞 𝙙𝙪𝙗𝙖𝙧𝙩𝙤𝙤𝙩𝙖 5 𝙬𝙖𝙡𝙞𝙞𝙣 𝙙𝙝𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣.
𝙐𝙢𝙪𝙧𝙞𝙞𝙣 𝙞𝙨𝙖𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙪𝙢𝙨𝙖𝙖𝙛 𝙮𝙚𝙧𝙤𝙤 𝙜𝙖𝙝𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙗𝙞𝙮𝙮𝙖𝙖 𝙠𝙚𝙚𝙣𝙞𝙮𝙖𝙖 #𝙙𝙝𝙚𝙚𝙙𝙖_𝙊𝙗𝙗𝙪𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙠𝙖𝙣 𝙖𝙧𝙜𝙖𝙢𝙪 𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙪𝙢𝙨𝙖𝙖 𝙨𝙖𝙙𝙖𝙧𝙠𝙖𝙖 1𝙛𝙛𝙖𝙖 #𝙎𝙤𝙡𝙤𝙤𝙡𝙤𝙤𝙩𝙩𝙞 𝙗𝙖𝙧𝙪𝙢𝙨𝙖𝙖 𝙦𝙖𝙧𝙖𝙖 𝙚𝙚𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣. 𝙎𝙤𝙡𝙤𝙤𝙡𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙧𝙚𝙚 𝙜𝙤𝙤𝙩𝙤𝙩𝙖𝙩𝙞. 𝙐𝙩𝙪𝙗𝙙𝙪𝙪 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖𝙩𝙞, 𝙩𝙚𝙚𝙨𝙨𝙤𝙤 𝙡𝙚𝙚𝙣𝙘𝙖 𝙠𝙪𝙢𝙖𝙩𝙖𝙖𝙢𝙖𝙖𝙩𝙞. 𝙎𝙤𝙡𝙤𝙡𝙤𝙤 𝙮𝙤𝙤 𝙢𝙖𝙦𝙖𝙖 𝙙𝙝𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙧𝙙𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙚 𝙜𝙖𝙣𝙩𝙪𝙪 𝙛𝙞 𝙢𝙖𝙡𝙩𝙪𝙪𝙣 𝙝𝙞𝙣 𝙧𝙞𝙛𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙝𝙞𝙣 𝙟𝙞𝙧𝙩𝙪 𝙮𝙤𝙤 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙪𝙪 𝙙𝙝𝙪𝙜𝙖𝙖 𝙣𝙖𝙢𝙪𝙪 𝙝𝙖𝙖𝙡𝙪𝙪 𝙝𝙞𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙙𝙚𝙚𝙣𝙮𝙚𝙚𝙙𝙝𝙖. 𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙞𝙞 𝙖𝙧𝙙𝙖𝙖 𝙝𝙖𝙧𝙙𝙝𝙪𝙧𝙖 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙩𝙖’𝙚𝙚 𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙚𝙨𝙨𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙝𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙗𝙖𝙧𝙖𝙘𝙝𝙖𝙖 𝙜𝙪𝙙𝙙𝙖𝙩𝙖𝙣. 𝘽𝙖𝙧𝙪𝙢𝙨𝙖𝙖 𝙞𝙨𝙖𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙠𝙪𝙩𝙖𝙖 𝙤𝙡𝙖𝙖𝙣𝙖 𝙛𝙞 𝙌𝙤𝙥𝙝𝙖𝙖’𝙞𝙣𝙣𝙖 𝙖𝙧𝙙𝙖𝙖 #𝙎𝙖𝙖𝙠𝙪𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙗𝙖𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣.
𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙞𝙞 𝙤𝙗𝙗𝙤𝙡𝙚𝙚𝙨𝙨𝙖 𝙝𝙖𝙣𝙜𝙖𝙛𝙖𝙖 𝙠𝙖𝙣 𝙬𝙖𝙡𝙞𝙞𝙣 𝙙𝙝𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙩𝙤𝙠𝙠𝙞𝙘𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙚 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖 𝙤𝙧𝙤𝙢𝙤𝙤 𝙠𝙖𝙣 𝘼𝘽𝙊’𝙣 𝙙𝙪𝙧𝙛𝙖𝙢𝙪𝙪 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙚 𝙤𝙛𝙞𝙞𝙛𝙞𝙨 𝙭𝙞𝙞𝙦𝙞𝙞𝙙𝙝𝙖𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙖 𝙗𝙖𝙝𝙚𝙚 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙣𝙣𝙤𝙤𝙩𝙩𝙞 𝙨𝙚𝙚𝙣𝙪𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙤𝙩𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖 𝙜𝙖𝙗𝙧𝙤𝙤𝙢𝙨𝙖 𝙄𝙩𝙤𝙤𝙥𝙝𝙞𝙮𝙖𝙖 𝙙𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙝𝙖𝙖𝙗𝙗𝙖𝙘𝙝𝙪𝙪 𝙟𝙖𝙡𝙦𝙖𝙗𝙚. 𝙐𝙢𝙧𝙞𝙞 𝙞𝙨𝙖𝙖 𝙠𝙖𝙣 𝙮𝙚𝙧𝙤𝙤 𝙖𝙢𝙢𝙖𝙖 𝙬𝙖𝙜𝙜𝙖𝙖 47 𝙠𝙚𝙚𝙨𝙨𝙖𝙖 𝙬𝙖𝙜𝙜𝙖𝙖 27 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙣𝙣𝙤𝙤 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙖𝙗𝙖𝙧𝙨𝙚. 𝙉𝙖𝙢𝙖 𝙮𝙚𝙧𝙤𝙤 𝙄𝙩𝙤𝙤𝙥𝙝𝙞𝙮𝙖𝙖 𝙛𝙞 𝙎𝙝𝙖𝙖𝙗𝙞𝙮𝙖𝙖𝙣 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙖 𝙗𝙞𝙡𝙞𝙨𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖 𝙤𝙧𝙤𝙢𝙤𝙤 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙨𝙞𝙞𝙨𝙪𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙤𝙣𝙖𝙖𝙣 𝙠𝙞𝙗𝙗𝙖𝙖 𝙦𝙤𝙛𝙩𝙞 𝙝𝙖𝙛𝙩𝙚 𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙙𝙪𝙧𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖𝙣 𝙡𝙤𝙡𝙚𝙚 𝙙𝙞𝙞𝙣𝙤𝙤𝙩𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙥𝙝𝙞𝙨𝙪𝙪𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙤𝙤𝙡𝙘𝙝𝙖𝙣𝙙𝙝𝙖.
𝙉𝙖𝙢𝙖 𝙤𝙨𝙤𝙤 𝙖𝙣𝙞 𝙟𝙞𝙧𝙪 𝙨𝙖𝙗𝙣𝙞 𝙠𝙤𝙤 𝙢𝙤𝙤’𝙖𝙢𝙚𝙚 𝙝𝙞𝙣 𝙨𝙖𝙡𝙥𝙝𝙖𝙩𝙪 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙙𝙪𝙧𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖𝙣 𝙡𝙤𝙡𝙚𝙚 𝙢𝙖𝙙𝙖𝙖’𝙚𝙚 𝙦𝙖𝙗𝙖𝙢𝙚𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙖 𝙆𝙚𝙚𝙣𝙞𝙮𝙖𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙖 𝙬𝙖𝙜𝙜𝙖𝙖 7𝙛 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣 𝙙𝙝𝙖. 𝙂𝙤𝙤𝙩𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙖 2001 𝙜𝙖𝙖𝙛𝙖 𝙨𝙝𝙞𝙧𝙖𝙖𝙣 𝙢𝙤𝙤𝙣𝙖𝙖 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙠𝙞𝙗𝙗𝙖𝙖 𝙘𝙖𝙗𝙪𝙪𝙛 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙞𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙗𝙖𝙝𝙚 𝙖𝙠𝙚𝙚𝙠𝙖𝙖 𝙜𝙖𝙣𝙖𝙢𝙖𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙘𝙞𝙘𝙝𝙪𝙪𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙤𝙧𝙤𝙢𝙤𝙤 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙖𝙢𝙪𝙪 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙤𝙤𝙡𝙘𝙝𝙚𝙚𝙙𝙝𝙖. 𝙂𝙤𝙤𝙩𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙖 2008 𝙜𝙖𝙖𝙛𝙖 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙌𝘾 𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙗𝙖𝙝𝙪𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙤𝙣𝙖𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙠𝙞𝙗𝙗𝙖𝙖 𝙘𝙖𝙗𝙚 𝙖𝙠𝙚𝙚𝙠𝙖𝙖 𝙜𝙖𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙘𝙞𝙘𝙝𝙪𝙪𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖 𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙜𝙚𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙚𝙗𝙞𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙟𝙖𝙖𝙧𝙪𝙪𝙣 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙤𝙤𝙡𝙘𝙝𝙚𝙚𝙙𝙝𝙖.
𝙎𝙖𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙖𝙣𝙞𝙤 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣, 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙖𝙢𝙖𝙣, 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙞𝙞 𝙣𝙮𝙖𝙖𝙘𝙝𝙞𝙛𝙖𝙢𝙖𝙣. 𝙀𝙚𝙜𝙖𝙖 𝙨𝙚𝙚𝙣𝙖𝙖 𝙟𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙖 𝘿𝙝𝙚𝙚𝙣𝙜𝙚𝙚 𝙝𝙞𝙢𝙪𝙪𝙛 𝙮𝙚𝙧𝙤𝙤𝙣𝙪 𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙝𝙞𝙣 𝙜𝙖𝙝𝙪. 𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙞𝙞 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙠𝙖𝙖𝙮𝙮𝙤𝙤𝙛 𝙟𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙖𝙢𝙚𝙚 𝙤𝙗𝙨𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙟𝙚𝙘𝙝𝙖 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙜𝙖 𝙤𝙛𝙞𝙞 𝙘𝙤𝙗𝙨𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙙𝙝𝙪𝙜𝙖𝙖 𝙝𝙖𝙖𝙡𝙪𝙪𝙣 𝘼𝙧𝙧𝙖𝙗𝙖 𝙝𝙞𝙣 𝙙𝙖𝙗𝙨𝙞𝙣𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙖𝙠𝙚𝙚𝙠𝙖𝙖 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝘿𝙝𝙪𝙜𝙖𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙝𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙠𝙨𝙞𝙣𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙇𝙖𝙛𝙚𝙚𝙣 𝙞𝙨𝙖𝙖 𝙘𝙖𝙗𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙪𝙢𝙧𝙞𝙞 𝙝𝙚𝙙𝙙𝙪𝙪 𝙈𝙖𝙣𝙖 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙝𝙖𝙗𝙚.
𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙚𝙚 𝙎𝙖𝙙𝙤𝙤 𝙙𝙝𝙪𝙪𝙣𝙛𝙖𝙖 𝙙𝙞𝙙𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙮𝙚𝙧𝙤𝙤 𝙠𝙖𝙢𝙞𝙮𝙮𝙪𝙪 𝘿𝙝𝙪𝙜𝙖𝙖 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖 𝙝𝙞𝙣 𝙝𝙖𝙖𝙡𝙡𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙙𝙝𝙪𝙜𝙖𝙖 𝙢𝙖𝙡𝙚𝙚 𝙎𝙤𝙗𝙖𝙖𝙛 𝙗𝙖𝙠𝙠𝙖 𝙝𝙞𝙣 𝙡𝙖𝙖𝙣𝙣𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙝𝙖𝙦𝙖 𝙪𝙢𝙢𝙖𝙩𝙖𝙖 𝙜𝙪𝙧𝙜𝙪𝙧𝙖𝙩𝙚𝙚 𝙝𝙞𝙣 𝙣𝙮𝙖𝙖𝙣𝙣𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙘𝙞𝙘𝙝𝙤𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙖𝙣 𝙐𝙢𝙢𝙖𝙩𝙖 𝙞𝙨𝙖𝙖 𝙗𝙤𝙤𝙣𝙨𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙖 𝘿𝙝𝙖𝙗𝙖𝙢𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙤𝙤𝙡𝙘𝙝𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙝𝙞𝙙𝙝𝙖𝙖 𝙛𝙞 𝙧𝙖𝙖𝙨𝙖𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙞𝙣𝙖𝙖 𝙞𝙣𝙟𝙞𝙛𝙖𝙩𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙞𝙞 𝙣𝙮𝙖𝙖𝙩𝙚𝙚 𝙙𝙪’𝙖𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙙𝙖𝙣𝙙𝙖𝙢𝙖𝙩𝙚.
𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙠𝙪𝙩𝙖𝙖𝙛 𝙜𝙖𝙣𝙙𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙞𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙛𝙖𝙜𝙚𝙚𝙨𝙨𝙚. 𝘿𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙨𝙝𝙞𝙧𝙖𝙖 𝙙𝙞𝙞𝙣𝙖𝙖 𝙦𝙤𝙩𝙚𝙚 𝙗𝙖𝙧𝙗𝙖𝙖𝙙𝙚𝙨𝙨𝙚. 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙤𝙨𝙤𝙤 𝙦𝙖𝙗𝙪𝙪 𝙜𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣 𝙞𝙨𝙖𝙖 𝙗𝙚𝙚𝙡𝙖’𝙚. 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙖𝙢𝙚𝙚 𝙦𝙖𝙖𝙢𝙣𝙞 𝙞𝙨𝙖𝙖 𝙚𝙚𝙡𝙖’𝙚𝙚. 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙗𝙪𝙗𝙗𝙚𝙚 𝙨𝙞𝙮𝙖𝙖𝙨𝙖𝙖𝙛 𝘼𝙨𝙞𝙞 𝙛𝙞 𝙖𝙘𝙝𝙞 𝙝𝙞𝙣 𝙙𝙖𝙖𝙦𝙣𝙚. 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙜𝙖𝙧𝙖𝙖𝙛 𝙟𝙚𝙙𝙝𝙚𝙚 𝙭𝙪𝙧𝙞𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙚𝙣𝙖𝙖 𝙝𝙞𝙣 𝙛𝙖𝙖𝙡𝙡𝙚. 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙤𝙡𝙤𝙤𝙡𝙖𝙖 𝙛𝙞 𝙪𝙨𝙪𝙨𝙞𝙞𝙣 𝙄𝙨𝙖𝙧𝙧𝙖𝙖 𝙛𝙖𝙜𝙖𝙖𝙩𝙪. 𝙙𝙝𝙞𝙞𝙧𝙖 𝙗𝙚𝙚𝙠𝙖𝙖 𝙛𝙞 𝙬𝙖𝙡𝙡𝙖𝙖𝙡𝙖𝙖 𝙤𝙛𝙞𝙞 𝙝𝙪𝙣𝙙𝙖𝙖 𝙤𝙗𝙨𝙖𝙖𝙣 𝙗𝙖𝙖𝙩𝙪. 𝙒𝙖𝙖𝙣 𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙖 𝘿𝙝𝙚𝙚𝙣𝙜𝙚𝙚 𝙙𝙪𝙗𝙗𝙖𝙘𝙝𝙪𝙪𝙛 𝙟𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙞𝙩𝙩𝙞𝙞𝙣 𝙞𝙗𝙨𝙪 𝙝𝙞𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙪. 𝙅𝙖𝙖𝙡 𝙂𝙤𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙝𝙞𝙞 𝙖𝙟𝙖𝙟𝙖𝙖 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙖 𝙗𝙞𝙡𝙞𝙨𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖 𝙤𝙧𝙤𝙢𝙤𝙤 𝙯𝙤𝙤𝙣𝙞𝙞 𝙠𝙞𝙗𝙗𝙖𝙖 𝙦𝙤𝙛𝙖 𝙤𝙨𝙤𝙤 𝙝𝙞𝙣 𝙩𝙖𝙖𝙣𝙚 𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙟𝙖𝙖𝙡 𝙈𝙖𝙧𝙧𝙤𝙤 𝙡𝙚𝙚𝙣𝙟𝙞𝙨𝙪𝙪𝙣 𝙯𝙤𝙤𝙣𝙞𝙞 𝙡𝙞𝙭𝙖𝙖 𝙞𝙟𝙖𝙖𝙧𝙚𝙚𝙙𝙝𝙖. 𝙉𝙖𝙢𝙖 𝙟𝙖𝙖𝙡 𝙎𝙖𝙣𝙮𝙞𝙞, 𝙟𝙖𝙖𝙡 𝘽𝙤𝙗𝙗𝙖𝙖𝙨 𝙛𝙞 𝙟𝙖𝙖𝙡𝙡𝙖𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙨𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙖 𝙡𝙚𝙚𝙣𝙟𝙞𝙨𝙪𝙪𝙣 𝙠𝙪𝙩𝙖𝙖 𝙬𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣𝙖 𝙗𝙞𝙡𝙞𝙨𝙪𝙢𝙢𝙖𝙖 𝙤𝙧𝙤𝙢𝙤𝙤 𝙙𝙚𝙚𝙗𝙞𝙨𝙚 𝙞𝙟𝙖𝙖𝙧𝙚𝙚 𝙛𝙞 𝙞𝙟𝙖𝙖𝙧𝙖𝙖 𝙟𝙞𝙧𝙪𝙪𝙙𝙝𝙖.
Marii Luba Waaqee Ji’oo Garbii waliin, AMANTII KIRISTAANAA FI HAQA HAWAASAA irratti taasifame: Amantiin Kiristaanaa, qabsoo sabni cunqurfame, cunqursitoota irratti taasisu akkamitti ilaala? Waldaan Kiristaanaa haqa uummataa tiksuu keessatti dirqama akkamii qabdi? Waldaaleen Kiristaanaa Oromiyaa keessa jiran, ajjeechaa fi gocha hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru maaliif hin balaaleffatan?
RSWO – Caamsaa 17, 2020
Seera kabachisuu jechuun seera cabsuu jechuu miti daa’imni ni baleessa adabbin isaa qurxaan mataa rukutuu osoo hin taane gorsuudha. hangaan beekutti gochi kun Seeraas, Sirriis miti.
Mucaan kuni guyyaa har’aa aanaa Mi’eeysoo keessatti bakka ijoollee birootii waliin taphachaa turanitti “addaan fagaadhaa” jechuudhaan Poolisii Liyyuu Hayilii Oromiyaatiin (haaraya) bifa kanaan rukutame. Nama gaddisiisa!
Dhugaa Qabdii isaa kanatuu arsiittii Galuufii fii didee kanaaf OMN sababaa Godhatte Afaan bantii
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