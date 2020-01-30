‘Oromoon araat kiilodha nama qabna jedhee gooyyoomu hin qabu” c
KMN:- January 30/2020
የጅማ ዩንበርስቲ በመንግስት ወታደሮች ተወራ የጦር ካምፕ መስላለች, ተማሪዎች በምን መረጋጋት ዉስጥ ሆነዉ እንደሚማሩ ለመረዳት አድይጋች ነዉ:: መንግስት መንግስታዊ ሽብር እየፈፀም ነዉ:: ተማሪዎችን ተረጋግተዉ እንዳይማሩ ወታደር ልኮ ያሸብራል ተማሪዎች ለቀዉ እንዳይወጡ ይከለከላል እንዲህ ነዉ በዉጥረት ውስጥ የሚያኖራቸዉ::
Yunivarsitiin Jimmaa Mooraa waraanaa fakkaatti Loltoonni mootummaa dallaa Yunivarsitii keessatti nam’uun barattoota shororkeessaa jiru. Mootummaan haala kanaanebaratoota jeeqaa akkamitti akka tasgabbiidhaan baratan yaadun nama rakkisa. Yoo gara maatii keenyaa deemna jedhanis ni uggura ni reeba. Haala kanaan shororkeessummaa barattoota irratti raawwachaa jira.
Caaltuu Taakkalaa fi daa’imni ishee mana hidhaa dhihoo keessaa bahan; hidhaan bal’oon garuu hin furamne. Baga nagaan baate! https://t.co/UNGWMmTvFV pic.twitter.com/YktbG0M7iO
— Kichuu (@kichuu24) January 30, 2020
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