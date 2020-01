Oromoo, Wake UP! and “MadaMMAR” (IDA’UU) (Active) Pirojakti Minilik I ti ture.

Sun fedhii fi beekamtii Sabaa fi Sablammii biyyattii malee, KALEESSA Abyssinia irraa gad dhufanii afaan qawweeniifi humnaan gabroomsuudhaan Impaayera Itoophiyaa har’aa ijaaran.

“MADDAmar” (IDA’AMUU) (Passive) immoo HAR’A afaan dhadhaa dibatanii, akka waan fedhiifi beekamtii uummataan tokkummaan kaleessa taateetti, qabeenya biyya Oromoo, Oromiyatiin Impayerattii kaleessa fedhii malee yayyabamte amma laaffachaa fi diigama jirtu dandamachiisaa jiran. Kanneen Bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatti cichan har’as akka kaleessaa dhiigsaa fi buqqisaa cabsaa jiran.

Kun yeroo iaarraa 21ffaan Jaarraa African itti hiyyoomfamuu fi gadigaloo tahuu (poverty and underdevelopment) keessaa itti baatuu dha jedhamutti kun tahuun Oromoo fi firoota Oromoofi Oromiyaa dhiigaa jirtuuf quuqama qaban biratti hadhaahee balaaleffatamuu qaba.

Oromoo Wallaggaa fi bakkayyuutti dhiigaa fi caba jiru bira haa dhaabannu. Yoo gingilchaan manaa gubattu, migira bakkee mataan lafa ilaala, jedhan.

Kaleessarra bor wayya

Hadharrammoo kaleessaa

Bor kunoo hadha tahee

Hadhi kaleessa tahee

Meerreree irbuun gameessaa?!

____Anaan’yaa, 1998/2006.

Abba Ebba

Yaballo, Ethiopia:

Oromos from all over the world joined the Abbaa Gadaa, the PM of the Federal Republic of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed Ali and leaders of Tana River, Isiolo and Marsabit counties for the celebration of the 3rd anniversary of UNESCO’s inscription of the Gadaa System into the representative list of intangible cultural heritage of humanity. The three day ceremony was held at Yaballo, Ethiopia.

Governor Mohamud M. Ali – Abshiro