The worst yet to come, Oromoo.
ከቀደሙት ሁሉ የከፋ ክፉ ጊዜ ወደፊት ይጠብቀናል። የኮማንደር ገመቹ አያና የሰውነት አቋምና ቃለ ምልልሱ ይህን በሚገባ ያመላክታል።
በህይወት የተረፉ በኦሽውቲዝ የማጎሪያ ካምፕ የነበሩ አይሁዳዊያንን በሚያስታውስ ልክ ግለሰቡን ለአንድ አመት ያህል በጭለማ ቤቱ በማሰር ስጋው ከአጥንቱ ላይ እስክያልቅ ድረስ ማሰቃየት ለምን አስፈለገ?
የፈፀመው ወንጀል አለ ቢባል እንኳ በከባድ የመፈንቅለ መንግስት ወንጀል ከተጠረጠሩት ከእነ ኮሌኔል አለበል አማረ የሚብስ ሆኖ ሳይሆን በአቢሲኒዮክራትክ ኢትዮጲያ ኦሮሞነት ያልተፃፈ ከባድ ወንጀል ሆኖ የመቀጠሉ መጥፎ ምልክት መሆኑ አስተውሉ።
ገመቹ አያና የነገረንን አስታውሱ፦
አንድም የፖለትካ እስረኛ የለም በሚባልባት ኢትዮጲያ ዘጠኝ ሺህ ኦሮሞዎች በኦነግነት ታስረው የከፋ ስቃይ እየተቀበሉ ይገኛሉ።
የመሬት ዝሪፊያው ተባብሶ ቀጥሏል።
በፌስ ቡክ ላይ ተጥዶ የሚውለው ጠ/ሚኒስትር ተብዬው “የገመቹን መተሰር አልሰማሁም” አለ የሚትለዋ ለበጣ ከስቃዩ ሁሉ ይከፋል።
ህዝቤ፥ መጪው ዘመን ክፉ ነው፤ ተዘጋጅ!
Hawwii Daraaraa
Gaafa Na Hidhan Kiyyaa kg 75 Ture, Amma Garuu kg 52: Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. Qondaala Adda Bilisummaa Oromoo
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