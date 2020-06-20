Oromiyaa, Walloo
Aanaa Baatee
Humni hidhattoota Affar kan tumsa mootummaa naannoo Amaaraa qabu haala kanaan manaaf jireenya oromoo walloo aanaa Baatee gubaa jira!!
Kaayyoo Multimedia Service KMS LIVE : ከሲዳማ በሔራዊ ነፃነት ግንባር የውጭ ጉዳይ ሃላፊ አቶ ዳንቦባ ናታኤ ጋር የተደረገ ውይይት
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ፈስ ያለበት ዝላይ አይችልም ሆኖ እንጂ የሙስሊም ዜጎችን ፎቶ ደርድረህ እንዲህ አትሆንም።
ሙስሊሙ ለአገሩ ጥቅም ቀናኢ የማይሆንበት ምን ምክንያት አለ?
ኢትዮጲያ ናት ወላጅ እናት አልሆንህ ያለቺው እንጂ ሙስሊሙ ልጅነቱን ክዶ ያዋቃል ወይ?
ክብሩ ቢቀርበት ለአምላኩ ምስጋና የሚያቀርብበት ቦታ የተነፈገና የተገፋ ሆኖም በደሉን ሳይቆጥር ነፍሱን ጭምር ሲሰዋ የኖረ ወገንን የዜግነት ግዴታ እንደሌለበት ካልቆጠርህ በቀር እነዚህ ዜጎች ለህዳሴው ግድብ ለሚያደርጉት የተለየ ውዳሴ አይፈልጉም።
ከሆነ ደግሞ ከሌሎች እምነት ተከታይ ጋር በመዘነቅ ምስጋና ማቅረብ ነው
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