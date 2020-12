Oromiyaa/Itoophiyaa: 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗔𝗔𝗤𝗦𝗔 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗔 𝗠𝗔𝗤𝗘!!

Warraaqsichi qabaa baduu fi karaa maquu isaa irraa kunoo harโ€™a akkuma hunduu argu Oromoo gatii gafalchiisaa jira. Warri baroota qabsoo fi waldhaansoo bara bittaa abbaa irrummaa EPRDF waggoota 29 kabaa fi dagalee sirnichaa taโ€™anii hojjechaa turan, sochiin Oromoo sadarkaa kana ni gaโ€™a jedhanii takkaa yaadanii hin beekne, wayta warraaqsi Oromoo morma isaanii bira gahuu hubatanii fi diddaan sun of duuba kan hin deebine taโ€™uu mirkaneeffatan haala sirnicha keessa turetti gargaaramuudhaan Oromoo gowwoomsanii ykn afanfajjessanii warraaqsicha butatuun daandii ofiif barbaadan irra oofan. Dantaa Oromoo ittiin guutuuf hojjechuu irraa, dantaa sirna Itophiyummaa gaaffii polotikaa Oromoo baroota hedduuf jiraatee as gahe dura dhaabbatu ittiin god-dhaabuuf oolfatan.

