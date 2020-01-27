OMN: Qophii Addaa: Dhimma Oromiyaa Dhihaa Ilaalchisee Prof. Hisqeel Gabbisaa fi Dr. Ittaanaa Habtee waliin (Amajji 27, 2020)
OMN ODUU Hatattama Misxiraa Dr.Abiy wan godha jiru Jan 26/2020
MAAL HAA GOONU?
Ajjeechaan seeraan alaa fi roorroon saba keenya irratti hammaateera. Media hawaasa irra taa’anii boo’aa ooluun furmaata waaraa hinfidu! Kana beeki!
Hojiin lafa irratti hawaasa keenya ijaaruu akkuma jirutti ta’ee, rakkoo keenya kana gurra addunyaatiin qaqqabsiisuuf akka nuu tolutti, hiriyoota ogeessota waliin marii irra jirra.
Kanaaf, namootni odeeffannoo qabdan karaa keessaa ykn comment jalatti waantota ragaaf ta’uu armaan gadii nuuf hiraa:
1. Maqaa namoota ajjeefamanii, umurii, saala, dalagaa etc!
2. Bakka itti ajjeefame (magaalaa, ganda, godina)
3. Guyyaa fi ji’a ajjeechaa
4. Haala itti ajjeefame? Situational description!
4. Qaama ajjeechaa raawwataa jiru (poolisi federaalaa? Raayyaa Ittisa Biyyaa? Poolisi Oromiyaa? Etc)
Sa’aa muraasa booda waan gochuu qabnu waliin walitti deebina!
Obsis, walii obsuunis, walii sobuunis daangaa qaba!
Nagayatti
Henok
To, His Excellency Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Ali
የኣማራ ኣሳዛኝ ድምጽ
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Amhara Voice
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Sagaleen Saba Amaaraa kun Haadhaga’amu!!
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ለዚህኮ ነው ኢትዮጵያ ምትባል ሃገር ለኦሮሞ አታስፈልገውም የምንለው፣ወይም አፈራርሶ ለኦሮሞ እንድትመች አድርጎ መስራት ነው።
~በቀደው #እስክንድር ነጋ በሚድያ ባደረገው ቃለ ምልልስ ለመብቱ የሚታገለውን ቄሮ አሸባሪ መሆኑን ደጋግሞ ተናገረ፣ፋኖ የሚባለው ግን በግ ሲሰርቅ፣መንግድ ዘግቶ መኪና በማስቆም እህል ሲዘርፍ፣የትግራይ ተወላጆችን በቶ ሺ ሲያፈናቅል፣ከኦሮሚያ ክልል ወደ ትግራይ የሚሄዱትን መኪኖች አቁሞ በመዝረፍና፣ለምርምር የሄዱትን የኦሮሞ ምሁራንን በድንጋይ ቀጥቅጦ እየገደለ፣ የኦሮሞ ተማሪዎችን በአማራ ክልል ዩንቨርስቲ ከ አስር በላይ በመግደልና፣ከአራት ሺ በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ሸሽተው ወደ ኦሮሚያ እንዲመለሱ በማድረግና መንገላይ ከመኪና አውርደው በማፍን፣በማሰር ሲያሰቃዩ ምንም ትንፍሽ ይላል የአማራ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ ስም መንገዳቸውን ቀጥለዋል። ፋኖ አይደለም መንጋ ናቸው እንዲህ ያደረገው አለ እስክንድር ።
በጣም ጥሩ ኦሮሚያ ውስጥም ሰው ገሎ ዘቅዝቆ የሰቀለው ቄሮ አይደለም መንጋ ነው።ቄሮ የተፈጠረበት አላማና ስነምግባር እንዲሁም አይደለም።እናንተ ከጀዋር ጋር ጥላቻ ይሁን የኦሮሞን ትግል ሁሉ የሱ የማስመሰል የውስጥ ዝምድና ባይገባኝም ጀዋርና ቄሮ አይተዋወቁም ጀዋር መንጋ አሉት እንጂ ቄሮን አያውቀውም ፣የጀዋር መንጋ የፈጠሩትን ወደ ቄሮ ማስታከክና አሸባሪ ብሎ መፈረጅ አግባብም አይደለም፣ቄሮ የኦነግ የበኩር ልጅ ነውና
አማራ ክልል ላይ ወንጀል ሲፈጽም ፋኖ አይደለም መንጋ ነው ካልክ፣ኦሮሚያ ክልልም ላይ መንጋ እንጂ ቄሮ የተደራጀበት ስነመግባርም ሆነ አላማ ይህ አይደለም።
~በግል ፌስቡኩ በመከሰት የቪዲዮ መልእክት ያስተላለፈው #ታማኝ በየነ ቅድም ከላይ እንደ ጠቀስኩት የኦሮሞ ሞትና እስር፣ስቃይና ሰቆቃ አንድም ቀን ተናግረው የማያውቁት የአማራ ፖለቲከኞች ዛሬ በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ታፈኑ ለሚባሉት ተማሪ ለአብይ አህመድ ምልክት ላስተላልፍ እያለን ነውና በነገራችን ላይ የታፈነ ተማሪ የለም ሁሉም ድራማ ነው፣መንግስት የተወሰኑትን ተማሪዎች መልምሎ የሆነ ቦታ እየቀለበና ገዛ ሲወጡ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እያሰለጠነ ነው።
ታማኝም ሆነ ሌሎቹ ምስጥሩን ያውቅቃሉ። ይሄ ድራማ ለምን አስፈለገ ካላቹኝ መልሱ ወዲህ ነው፦ ታርጌት ያደረጉት የኦነግ ጦር ላይ ነው።
~የኦነግ ጦር ተማሪዎችና ሴቶችን አፍነ በማለት አለምን ማሰማት።
~የአማራን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ ማጋጨት፣ከዛ ድንበር ላይ ጦርነት እንዲከፈት።
~የኦነግን ጦር ስም ማጥፋትና አላማ ቢስ አድርጎ ለመሳል።
~ፍራቻና ጥላቻ ህዝቡ ውስጥ እንዲያድር ማድረግ ነው።
እሄ በመንግስት እንደ እቅድ ተነድፎ በባጀት የሚንቀሳቀስ ትልቅ ፕሮጄክት ነው። እነ ታማኝ ደግሞ በተለያየ ሚዲያ ጥላቻ እንዲያናፍሱ ፣እውነት አስመስለው አብይን እንዲ ጠይቁ፣መንግስት ላይ ግፊት አድርግ መንግስት የውጭና ከውስጥ የአማራን ህዝብ ድጋፍ አግኝቶ የኦነግን ጦር እንዲ መታው፣የወለጋን ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ሞራል መስጠት ላይ ናቸው።
አሁን ወለጋና ጉጂ ላይ እየሆነ ያለው ነገር ያንሳል መንግስት ከዚህ በላይ መጨፍጨፍ አለበት እያሉ ይገኛሉ።
በጣም ያሳዝናል የኦሮሞ ህዝብ ሞት ምንም የማይመስላቸው የኦሮሞን ምድር ግን ይመኛሉ።ከነኚ አውሬ ጋር ከመኖር ኢትዮጵያ ትፍረስና ዳግም እንደምትመቸን አድርገን እንፍጠራት፣ካልሆነ ደግሞ ታላቂቷን ኦሮሚያ መገንባት ያዋጣናል።
ለማንኛውም የ ታማኝን ቪድዮ ፈልጋቹ ተመልከቱት ድድብናውን እዩት።
Dave Abdiwaaq
የታማኝ በየነ ኢትዮጵያን አድራሻዋን ማወቅ ትፈልጋለህ ?
👉የቅማንት ህዝብ በጅምላ ሲጨፈጭፍ ______ዝም
👉የጉምዝ ህፃናትና ሴቶች ሲጨፈጨፉ ______ጭጭ
👉የአገው ህዝብ በማንነቱ ግፍ ሲፈጸምበት ____ፀጥ
👉የኦሮሞ ተማሪዎች በማንነታቸው ምክኒያት በአረመኔዎች በድንጋይ ተወግረው ሲገደሉ ___ጭጭ
👉በጎንደር ሰዎችን እያገቱ ብር ካላመጣችሁ አንለቅም በሚሉ የታጠቁ ሽፍቶች ህፃን እና ሌሎች ሰዎች ሲገደሉ ፀጥ
👉በሞጣ ጽንፈኛ ክርስቲያኖች መስጊድ አቃጥለው ሲጨፍሩ ጭጭ
👉 ሰሞኑን የመንግስት አሸባሪዎች ህግን በማስከበር
ስም ከ700 በላይ ንጹሀንን በወለጋ ሲገድሉ _______ጭጭ
👉 በደንቢዶሎ የአማራ ተማሪዎች ታገቱ ሲባል ግን ____ስሜቱንና እንባውን መቆጣጠር እስኪያቅተው ድርስ ሰብዓዊነት ተሰምቶት ለጠቅላይ ሚንስትሩ #በፌክ_ቡክ ገጹ የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ መልዕክት አስተላልፏል ::
የታማኛዊያን ኢትዮጵያ አድራሻዋን የት እንደሆነ ተገለጸልህ ?
አሁንስ እዛ ሰፈር ኢትዮጵያዊነት ማለት ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ ገባህ ?
መምህር ኤሊያስ ሰብአዊነት እና ኢትዮጵያዊነት ጎጥን መሰረት ያደረገ ንግድ እንደሆነ በመግለፅ ቋጭተዋል::”
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