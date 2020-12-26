OMN: GodaannisaTPLF, OPDO fi yakka Bilxiginnaa yeroo ammaa

OMN: Godaannisa tplf, OPDO fi yakka bilxiginnaa yeroo ammaa
HIDHAA
Abbaa Jaal Marroo” obbo Dirribaa Lammeessaa fi Haadha isaa Adde Gonfee Nurgii Tolasaa badii fi ajaja mana murtiin ala mana jireenya isaanii keessaa qabuun, reebicha hamaa erga irratti gaggeessanii booda, konkolaataa 8ttiin ukkamsanii fuudhanii deemuu maddeen naannoo gabaasan. Qe’een maanguddoota kanaas guutummaatti kan ibdaan barbadaa’e yeroo ta’u firottan hedduunis ukkafamanii jiru.
Maanguddoonni umuriin ganna 70 oli ta’an kuniin, yeroo addaa addaati kan dararamaa jiraniif, badii qabaatanii Osoo hin taane, maatii Jaal Marroo ta’uu isaaniif qofaf. Gochaan suukanneessaan akkasii yeroo jalqabaaf kan irratti raawatame ta’uu baatus, bifa kanaan konkolaataan ukkamsanii fudhanii deemuun lubbuu isaaniif kan nama yaaddessu ta’uu jiraattonni naannoo himaa jiru. Kana duras Obboleessi Jaal Marroo barsiisaan Unversitii Haromaayaa kan ta’e Siisaay Dirribaa sababa obboleessa jaal Marroo ta’eef qofaf, yeroo dheeraaf hidhamee dararaa hamaa irra gaheen fayyaan isaa balaa irra kan jiru ta’uun ni beekama.
“Abiy Must Go”
በአማርኛ መጣ!
የጁንታዉ ፖለቲካ ከለዉጡ በፊት ጀምሮ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ላይ ያነጣጥራል። ጁንታዉ ተኝቶ በተነሳ ቁጥር “አብይ ስልጣን ይልቀቅ” ሲል ከርሟል። ይህንኑ ደጋግሞ እየወተወተ ዳግም ላይመለስ ሄዷል። ጥያቀዉ ግን አሁንም የቀጠለ ይመስላል። ትላንት አንዱ የጁንታዉ የመንፈስ ልጅ እና የአብን አመራር አባል በድፍረት ” ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቃት ስለሌላቸዉ ስልጣን ይልቀቁ” ብሏል። ፅንፈኛዉ እና የድል አጥቢያ አርበኛዉ አብን ጌታዉ ሲሞት ጥያቄዉን በአስቸኳይ ወርሶ ብቅ ብሏል! በነገራችን ላይ ውርሱን ለባህሪ ወንድሞቹ በምን ስሌት ሊያካፍል አስቦ ይሆን?
ጁንታዉ የህወሀት ቁንጮ በኢትዮጵያ ላይ አድራጊ-ፈጣሪ በነበረበት ወቅት በየቦታዉ መዋቅሩን ዘርግቷል። በተለይ ደግሞ የፀጥታ ሀይሉን ከላይ እስከታች ተቆጣጥሮታል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ዙሪያቸዉ በጁንታዉ ሰንሰለት ታጥሮ ከእስረኛ ያልተለየ ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ በቅርቡ ለፓርላማዉ ገልጿል። ለማመን እንኳ በሚከብድ ብቃት ያንን ሁሉ ውስብስብ ሠንሠለት በጣጥሰዉ የፀጥታ ኃይሉን ሪፎርም መሬት በማስነካት ለ46 ዓመታት ራሱን ሲያደራጅ የነበረዉ ጁንታ የሰነዘረዉን እጅግ አደገኛ ጥቃት መመከት ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻዉ መደምሰስ መቻል ከፍተኛዉን የጀግንነት ኒሻን ያሸልማል። ሰዉዬ ዶር አብይ ባይሆን ኖሮ ጁንታዉ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከጠነሰሰዉ ሴራ አንፃር የሀገራችን እጣ ከየመን እና ከሊቢያ በታች ሊሆን ይችላል! የሚቀረዉ ፈተና እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ ያለፈችዉ እጅግ አደገኛ ፈተና ህሊና ላለዉ ይከብዳል! ነገር ግን ህሊና ቢስ ተላላኪ ለሀገርና ለወገን የተከፈለዉን ዉድ ዋጋ በምን ልቦናዉ ሊረዳ ይችላል?
በህወሀት ጁንታ የተቀበሩ ፈንጂዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ንፁሃንን ሲበሉና ሲያባሉ ዘመናት ተቆጥሯል። ከቀብሩም በኋላም የፈንጂዉ ጉዳት ቀጥሏል። በእርግጥ የጁንታዉ ህልውና በክፍፍል ላይ እንደተመሠረተ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ አማራንና ኦሮሞን ለማባላት “የእሳት” እና “የጭድ” ትርክት ፈጥሮ ለ27 ዓመታት ተጠቅሞበታል። አብን ደግሞ ከኦነግ ሸኔ ጋር በመቀናጀት “ተረኛ” እና “ነፍጠኛ” በሚል የጁንታዉን ትርክት ለማስቀጠል ለፍቷል። ላለፉት ሁለት ዓመታት በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል በዚህ በኩል የተረጨዉ መርዝ በለዉጡ ላይ ትልቅ ሸክም ሆኗል። በተለይ ደግሞ ባለፈዉ ዓመት በተማሪ ግጭት ሽፋን አብንና ሸኔ ከህወሀት ጋር የሸረቡት ሴራ እጅግ ይቀፋል። በህዝብ ስም እየነገደ በጁንታዉ ፍርፋሪ ሀገርን ለማጥፋት ሲሰራ የነበረ ተላላኪ ዛሬ አይኑን በጨዉ ታጥቦ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲከስ ያማል! ወረኛ አያፍርም!
Taye Dendea Aredo??
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