OMN ይዘጋ ነው ያላችሁት? ፕሮግራሞቹን ከሰባት ቋንቋዎች በለይ የሚያሰራጨው ብቸኛው ሚድያ #OMN ነው። ህብረ ብሄራዊ ሚዲያ ላይ ጦርነት መክፈቱ የብሄሮችን ልሳን፣ ጆሮና አይን እንደ መዝጋት ይቆጠራል፡፡

March 10, 2020

OMN ይዘጋ ነው ያላችሁት? ፕሮግራሞቹን ከሰባት ቋንቋዎች በለይ የሚያሰራጨው ብቸኛው ሚድያ #OMN ነው። ህብረ ብሄራዊ ሚዲያ ላይ ጦርነት መክፈቱ የብሄሮችን ልሳን፣ ጆሮና አይን እንደ መዝጋት ይቆጠራል፡፡

#OMN የሶማሌ፣ የኦሮሞ የሲዳማ፣ የሃላባ የሃድያ፣ የወላይታና እንዲሁም የመላው ህብረ-ብሄራዊት ኢትዮጵያውያን ድምፅ ነው።

Oromia Standard

የአቶ ንጉሱ ጥላሁንና የፋናን ኦኤምኤን የማስፈራራት ዘመቻ ካየሁ በኋላ ሐሳቤን ቀይሬአለሁ!!! ስህተት ብዬ የነበረ ቢሆንም ይሄው ከአሁን ሰዓት ጀምሬ ከልጅቷም ከሚዲያውም ጎን ቆሜአለሁ።።።።።

እስኪ በጠራራ ፀሐይ ያለእኔ ዘር የለም የእኔ ዘር ነው የዘር ውሃ ልክ ሲሉ ዘና ብለው የከረፋ ዘረኝነት በየቀኑ ለማሰራጨታቸው ሺህ ሚሊዮን መረጃ ሊቀርብባቸው ከሚቻልበት ከአስራት፣ ከኢሳትና ከአብን አመራሮች ዘገባዎች እና ንግግሮች እርምጃውን ይጀምሩ። የእኛ የእኛ ቅዱስ የእናንተ የእናንተ እርኩስ የሚባልበት ጉዳይ የለም! ያለበለዚያ ይህ አካሄድ መራመጃችሁን ይበጠሳል።

#OMN ijaa fi Gurra Ummataati

Fekadu Jalata

OMN ይዘጋ ነው ያላችሁት?
By Afendi Muteki

ሄሎ! አይሰማም!
—-
በመጪው ትውልድ መካከል ቂም በቀልን በሚዘራ መልኩ “Burayu Ethnic Cleansing” የሚል ዜና የሰራው OMN ሳይሆን “ኢሳት” ነው::

በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ፍጅት ዘመቻ የጠራው OMN ሳይሆን “ኢሳት” ነው።

በሲዳማ ህዝብ ላይ ከፍ ያለ የዘር ፍጅት ቅስቀሳ ያካሄደው OMN ሳይሆን ESAT ነው።

ሃይሌ ላሬቦ የሚባል “በዘበዛ” ሰውዬ ጠርቶ ኦሮሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያንን የወረረ ህዝብ መሆኑን የነገረን “ኢሳት” ነው”።

ቢቢሲ ባደረገው ጥናት ከዓለም አስሩ ቀዳዳ ሚዲዎች አንዱ መሆኑን የመሰከረበት ሚዲያ OMN ሳይሆን “ኢሳት” ነው።

ታዲዮስ ታንቱ የተባለውን ዳፍንታም ጨቡዴ እንደ ትልቅ ምሁር አድርጎ በመጋበዝ “ኦሮሞ መሃይም ህዝብ ነበር፣ እንጀራ መብላት ያስተማሩት እምዬ ምኒልክ ናቸው፣ ልብስ መልበስ ያስተማሩት እምዬ ምኒልክ ናቸው” እያለ እንዲሳደብ እና በትልቁ ህዝብ ላይ እንዲዘባበት ያደረገው ASRAT የተባለው እጅግ በጣም ዝቃጭና ዘረኛ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው።
—-
ማን ነህ አቶ ብሮድካስት፣ (ይቅርታ አቶ ንጉሡ!)

OMN ይዘጋ ነው ያልከው?

አይሰማም!! እስቲ ድምፅህን ከፍ አድርግና ተናገር::


SMN Live March 10, 2020
በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ከጸጋዬ አራርሳ (ዶ/ር) ጋር

ኢትዮጵያ ሃገረይ ኣይኮነትን ።
ሃገረይ ትግራይ ኢያ ።

እንግዲህ ከዚህ የሚበልጥ ጥላቻ እና የጦርነት አዋጅ ካለ ወዲ በል

“ፀባችን ከአሸባሪው ኦነግ እና መሰለቹ ጋር ነው። ህዝቡ ማንነቱን ለማስከበር ተፈጥሮሃዊ መብቱን ተጠቅሞ ራሱን እንዲከላለል መልዕክት እናስተላልፋለን።
ይሄን ሰው በላ ድርጅት አይቀጡ ቅጣት መቅጣት አለብን”

አቶ ተፈራ ወንድማገኝ የቀድሞ የሰሜን ሸዋ አስተዳደር እና ያሁኑ የአማራ ክልል ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ

#አስራት እና #አማራ ቲቪ ላይ የተላለፈ ዜና

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