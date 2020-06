Jawar Mohammed akka namichii kannatii ajjeessuuf ka’an duran!! Hin nyaata kootuu.



OMN: ከቀድሞው ኤታማጆር ሹም ከጄኔራል ሰዓረ መኮንን ባለቤት ከኮሎኔል ጽጌ አለማየሁ ጋር ያደረግነውን ቆይታ June 25 2020

Oromia Media Network

የሀገሪቷ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ኢታማጆር ሹም እና የክልል ፕረዚዳንትን ጨምሮ፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ከተገደሉ አንድ አመት አለፈው። ይሁን እንጂ ዛሬም ድረስ መንግስት ስለ አማሟታቸው ግልጽ እና አሳማኝ መረጃ ለቤተሰቦቻቸው እና ለህዝቡ ማሳወቅ እንዳልቻል ወይም አንዳልፈለገ እየሰማን ነው። ይህ በጣም የሚሳዝን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም አሳሳቢ ጉዳይ ነው።

We know there is a total collapse of law and order (soon state collapse) when high ranking officials and generals get assassinated in a broad day light and there is no justice served (or semblance of it, at least). General Se’are, Geza’i, Ambachew et al deserve closure!

— Henok G. Gabisa (@henokgabisa) June 26, 2020