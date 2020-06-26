Jawar Mohammed akka namichii kannatii ajjeessuuf ka’an duran!! Hin nyaata kootuu.
OMN: ከቀድሞው ኤታማጆር ሹም ከጄኔራል ሰዓረ መኮንን ባለቤት ከኮሎኔል ጽጌ አለማየሁ ጋር ያደረግነውን ቆይታ June 25 2020
የሀገሪቷ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ኢታማጆር ሹም እና የክልል ፕረዚዳንትን ጨምሮ፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ከተገደሉ አንድ አመት አለፈው። ይሁን እንጂ ዛሬም ድረስ መንግስት ስለ አማሟታቸው ግልጽ እና አሳማኝ መረጃ ለቤተሰቦቻቸው እና ለህዝቡ ማሳወቅ እንዳልቻል ወይም አንዳልፈለገ እየሰማን ነው። ይህ በጣም የሚሳዝን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም አሳሳቢ ጉዳይ ነው።
የከሸፈ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተብሎ የነበረው የአማራ ክልል አመራሮች ፍጅት ‘ተራ ግድያ’ እንደሆነም በወቅቱ የአይን እማኝ የነበሩት እና በክልሉ የፖሊስ ሀይል ውስጥ በአዛዥ፣ እና አመራር ቦታ ላይ የነበሩ አካላት ወደ ሚዲያ በመውጣት እየተናገሩ ነው። የክክሉ መንግስትም ሙት አመቱን ሲያከበር ‘ የሰኔ 15ቱ ግድያ ‘ ሲል ነው የገለጸው። ይህ ማለት የሆነው ነገር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሳይሆን ተራ ግድያ እንደነበር መንግስት አምኖ ተቀብሏል ማለት ነው።
የተፈጸመው የተቀነባበረ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ካልሆነ ፊንፊኔ ላይ በጀነራል ሰአረ ላይ ግድያ የፈጸመውን እና ያስፈጸመውን አካልን መንግስት ለምን ላለማሳወቅ አልቻለም? እነሱን በመግደል የተከሰሱት ሰዎች ጉዳይስ ለምንድነው በዝግ ችሎት የሚካሄደው? የአይን እማኝ የሆኑት የጄነራሉ ባለቤት እስካሁን የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ አለመጠራታቸውን ዛሬ ገልጸዋል፡፤ ለምን ?
ይህ ጉዳይ በገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ተመርምሮ አሳማኝ መረጃ ለህዝብ ካልቀረብ አደገኛ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። በአስቸኳይ መፍትሄ ሊበጅለት ይገባል ።
We know there is a total collapse of law and order (soon state collapse) when high ranking officials and generals get assassinated in a broad day light and there is no justice served (or semblance of it, at least). General Se’are, Geza’i, Ambachew et al deserve closure!
— Henok G. Gabisa (@henokgabisa) June 26, 2020
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